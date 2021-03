5 de 7

Disney / Difusión

¿Quién no recuerda la emblemática canción de apertura de Hannah Montana? “The Best of Both Worlds” puso a cantar y bailar al mundo entero, pero ese no fue el único tema amado por los fans. La serie cuenta con cinco álbumes de canciones originales editados por Walt Disney Records, con ritmos que abarcan el pop, el rock, la música country y más. A través de la playlist “Disney Channel Hits Latino”, las audiencias siguen disfrutando hoy de la música de Hannah Montana en las principales plataformas de audio de streaming y de descarga.