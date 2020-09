“Harry Potter” es una de las franquicias más populares que ha cautivado a grandes y chicos. El mundo mágico creado por J.K Rowling ha logrado un éxito descomunal: los libros y las ocho películas que llegaron a las salas de cine se convirtieron en un furor con millones de fanáticos en todo el mundo.

Las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, durante los años que pasan en el Colegio Hogwarts, se robaron el corazón del público. La ficción nos ha regalado un gran número de personajes e historias que esconden varios secretos, por ejemplo la familia Weasley.

Arthur y Molly son padres cariñosos, logrando tener hijos brillantes a pesar de tener problemas de dinero. Bill y Charlie son bastante geniales y modestos, mientras que Percy tiene sus aspectos positivos. Fred y George proporcionan un valor cómico, Ginny y Ron demuestran ser leales al propio Harry durante su batalla en curso con Lord Voldemort. El portal Screenrant ha elaborado una lista de 10 cosas sobre los Weasley que solo aparecen en los libros.

10 COSAS SOBRE LOS WEASLEY QUE SOLO SABRÁS SI LEÍSTE LOS LIBROS

10. Arthur y Molly se conocieron en Hogwarts: En las películas no se conoce su historia de fondo, pero en los libros se revela que la pareja se conoció en Hogwarts. La pareja se casó y tuvo seis hijos.

9. El mayor miedo de Molly: En el universo de Harry Potter, los Boggarts son criaturas que te muestran tu mayor temor ya seas un niño o un adulto. En las películas se desconoce el miedo de Molly, pero en los libros Harry la ve tratando de deshacerse de un Boggart y es testigo de su mayor temor: la muerte de todos los que ama.

8. Arthur y la nalga de Fred: Ron le cuenta a Harry que Fred y George intentaron que él hiciera un “voto inquebrantable”. Cuando Arthur se entera, pierde los estribos y le da un duro castigo a Fred en su nalga izquierda. Ron dice que desde entonces nunca ha sido la misma.

7. Molly no aprobó que Fleur se case con Bill: Molly es una madre protectora y no aprueba que Fleur Delacour se case con su hijo mayor, Bill. Sin embargo, ella cambia de opinión después de que el salvaje hombre lobo Fenrir Greyback casi lo mata y, después de pensar originalmente que la ex concursante del Torneo de los Tres Magos le daría la espalda a su futuro esposo, se sorprende cuando ella lo apoya.

6. Ginny se quedó con Harry gracias a Hermione: En los libros, Ginny revela que Hermione le dijo que dejara de estar tan nerviosa con Harry y que empezara a salir con otros chicos para llamar su atención. Esto, claramente, funciona. Harry termina enamorándose de Ginny a la mitad de su sexto año en el castillo.

5. La tía Muriel los atacó a todos: En los libros se habla mucho de la tía Muriel, una bruja que se ríe y hace comentarios desagradables sobre los demás. Trata a Hermione con desdén cuando se entera de su pasado nacido de muggles, critica a Ginny Weasley por llevar un vestido ‘demasiado escotado’ y se burla de las orejas de George Weasley. A pesar de estas actitudes desagradables, hace algo bueno: permitir que los miembros de la familia se escondan de los Mortífagos en su casa cuando intentan arrestarlos.

4. Fred y George tenían un tercer socio en el crimen: Fred y George siempre se mantienen unidos en las películas, mientras que en el material de origen tienen un socio en el crimen llamado Lee Jordan.

3. El error de Percy: En el libro, se revela que Percy se pelea con la familia. Sus lealtades a Harry y Albus Dumbledore no le sientan bien al gran soñador, quien les da la espalda y se niega a aceptar el regreso de Lord Voldemort al poder. Afortunadamente, se da cuenta de su error.

2. Charlie Weasley regresó a Hogwarts dos veces: De todos los personajes del universo Potter, Charlie es la única persona que regresa a Hogwarts en dos ocasiones distintas después de su partida. La primera vez es en la Piedra Filosofal y la segunda es en la Batalla de Hogwarts en sí, cuando participa en el enfrentamiento final contra Lord Voldemort y sus horribles Mortífagos.

1. Percy y Ron ven morir a Fred: En el material original, la trágica muerte de Fred es presenciada por los hermanos Ron y Percy. Ellos acaban de arreglar sus diferencias cuando hay una gran explosión que los envía volando hacia atrás. Después, todo el mundo se horroriza cuando Fred no se despierta después de haber caído. Esta es quizá la muerte más emotiva de Harry Potter.

