A lo largo de su vida, Harry Potter (Daniel Radcliffe) tuvo que luchar contra el malvado mago Lord Voldemort para evitar que conquiste el mundo mágico. Pero él no fue el único al que se tuvo que enfrentar, sino también, a los malvados Dursley. Desde que era un bebé tuvo que vivir con su tío Vernon, su tía Petunia y Dudley, su primo malcriado. Ellos intentaron esconder su herencia mágica y por esta razón es que lleva una vida muy miserable.

Harry Melling es el actor que le dio vida al primo mimado de Harry y lo vimos por primera vez en Harry Potter y la piedra filosofal en 2001. Sin duda, el pequeño de 12 años logró capturar el aspecto físico y el comportamiento de Dudley de las novelas en las que se basó la película, así que repitió el papel en cuatro cintas más.

La relación entre Harry y Dudley mejoró en Harry Potter y la Orden del Fénix, ya que el joven mago salvó a su pesado primo de los dementores. Tres años después se iniciaron las grabaciones de Harry Potter y las reliquias de la muerte- parte 1, pero las cosas cambiaron mucho y uno de ellos fue es aspecto físico de Harry Melling.

¿POR QUÉ CASI CAMBIAN DE DUDLEY DESPUÉS DE LA ORDEN DEL FENIX?

Luego de aparecer en las cinco primeras películas de Harry Potter, Harry Melling siguió su camino en el mundo de la actuación, así que cuando fue convocado para aparecer por última vez en Harry Potter y las reliquias de la muerte- parte 1, ocasionó un gran problema, ya que durante tres años había perdido mucho de peso y estaba irreconocible, así que la producción tuvo una gran discusión y pensaron en cambiar de actor.

Finalmente el querido y odiado Dudley continuó en el proyecto, pero el actor británico se vio obligado a usar un traje acolchonado y una prótesis facial especial para su última aparición en Harry Potter.

El “traje gordo”, como se le llama comúnmente, ocultó la dramática pérdida de peso de Melling y mejoró la continuidad de la serie cuando se trataba del arco de Dudley. Aunque el actor experimentó una transformación drástica, hizo un buen cierre de su personaje en la franquicia.

La pérdida de peso de Melling se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo para su carrera como actor, ya que al deshacerse del peso también dejó ir al personaje que interpretó durante tantos años.

En una entrevista Harry Melling dijo que está muy agradecido con la oportunidad que le dio la historia de Harry Potter, pero también fue el inicio de un largo camino en el mundo de la actuación.

Su cambio físico lo ayudó a impulsar su carrera, así que Melling protagonizó la serie de televisión, Merlin , en 2010 antes de adquirir papeles en The Lost City of Z, The Ballad of Buster Scruggs y The Keeper además del trabajo teatral. Después de aparecer recientemente en His Dark Materials y The War of the Worlds, Melling ahora se puede ver en The Old Guard de Netflix .

