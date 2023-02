¿Cómo ver en vivo The Last of Us 1x06 - Kin por HBO Max? La serie que bate récords de audiencia en Estados Unidos, España, Latinoamérica y el resto del mundo, estrena el domingo 19 de febrero su capítulo 6 en directo vía streaming. Después de adelantar la emisión de su quinta entrega por el Super Bowl, la serie que cuenta la historia del videojuego de PlayStation del mismo nombre vuelve a su horario habitual y aquí te contamos los detalles del mismo.

“The Last of Us” es una serie estadounidense postapocalíptica anticipada y creada por Craig Mazin y Neil Druckmann. El primer capítulo de esta serie fue estrenado el 15 de enero de 2023. La trama de este programa gira en torno a Joel y Ellie deben sobrevivir a asesinos despiadados y monstruos en un viaje por América.

Ficha técnica - Capítulo 6 de The Last of Us

Serie – The Last of Us

Capítulo – 6

Nombre – “Kin”

Dirección – Jasmila Žbanić

Guion – Craig Mazin

Duración – 50 min.

Streaming – HBO Max

¿Qué pasará en The Last of Us 1x06 - Kin?

Joel y Ellie llegarán al pueblo Jackson, en Wyoming, donde se encuentra Tommy, el hermano menor del protagonista. Aunque el encuentro será emotivo, todavía habrá fricción entre ellos debido a la época oscura como Cazadores, en donde mataron a personas inocentes. El clima que caracteriza esta etapa del viaje es el invierno. Es decir, no solo tendrán que lidiar con posibles enemigos, sino también con la nieve y ventiscas.

Jackson es un lugar importante en los dos videojuegos de “The Last of Us”, pues es donde Tommy da refugio temporal a Joel y Ellie en la primera parte, y un punto de partida de la historia en la segunda entrega. Los personajes centrales tendrán un tiempo para descansar y reponerse en la comunidad a la que pertenecen Tommy y su esposa, María.

¿A qué hora se transmite el episodio 6 de The Last of Us en Latinoamérica?

El sexto capítulo de la primera temporada de “The Last of Us” estará disponible el domingo 19 de febrero a través de HBO Max y se estrenará en Estados Unidos a las 21:00 horas, según el horario de Nueva York, lo que supone las 18:00 horas de Los Ángeles.

En España, el sexto capítulo de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey estará disponible a las 03:00 horas de la madrugada del lunes 20 de febrero (una hora antes para los espectadores de las Islas Canarias).

En Latinoamérica el estreno también varía en función del huso horario de cada país. A continuación, te dejamos la lista:

México – 20:00 horas

Perú – 20:00 horas

Colombia – 20:00 horas

Ecuador – 20:00 horas

Bolivia – 21:00 horas

Venezuela – 21:00 horas

Paraguay – 21:00 horas

Argentina – 22:00 horas

Chile – 22:00 horas

Brasil – 22:00 horas

Uruguay – 22:00 horas

Canadá – 22:00 horas

En tanto, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala verá The Last of Us 1x06 - Kin desde las 19:00 horas. Y también a las 21:00 horas, el sexto capítulo de la adaptación del videojuego estará disponible en República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

Fecha y horarios de estreno de los capítulos de The Last of Us en Estados Unidos

El calendario del lanzamiento de cada uno de los capítulos de “The Last of Us” en la plataforma streaming de HBO Max será todos los domingos a partir de las 6:00 p. m. PT (9:00 p. m. ET).

Episodio 1: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 2: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 3: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 4: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 5: Disponible ahora vía HBO Max por streaming

Episodio 6: domingo 19 de febrero

Episodio 7: domingo 26 de febrero

Episodio 8: domingo 5 de marzo

Episodio 9: domingo 12 de marzo

¿En qué streaming se puede ver The Last of Us fuera de los Estados Unidos?

La serie “The Last of Us” es exclusiva de HBO Max en Estados Unidos, México, España, Sudamérica, Centroamérica y El Caribe. Sin embargo, hay algunos países que cuentan con otro servicio streaming para ver los capítulos:

Canadá vía Crave a las 21:00 horas del domingo

Reino Unido e Irlanda vía Sky Atlantic y Now a las 2:00 horas del lunes

Australia vía Binge y Foxtel a la 13:00 horas el lunes

Nueva Zelanda vía Neonna las 15:00 horas del lunes

¿The Last of Us se transmite en otro sitio aparte de HBO Max?

“The Last of Us” está disponible para transmisión en HBO Max y socios locales. Si no se encuentra en un país cubierto por HBO Max o un servicio de transmisión regional como Sky Atlantic, necesitará una VPN para cambiar su geolocalización y ver la serie de televisión.