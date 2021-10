La telenovela turca “Hercai” ha conquistado al público de distintas partes del mundo, a partir de la historia de amor que protagonizan Ebru Şahin y Akın Akınözü en los papeles de Reyyan Şadoğlu y Miran Aslanbey, respectivamente.

La producción otomana que se emite en Estados Unidos, Perú, Argentina y España a través de las señales de Telemundo, Latina, Telefe y Nova cuenta la historia de un amor imposible, que nace de la venganza que mantiene alejada a dos familias marcadas por la tragedia.

Si bien la trama y la extraordinaria interpretación de los actores ha cautivado a los televidentes, es la calidad del doblaje español latino uno de los atributos que destacan los seguidores de la exitosa serie turca. A continuación, te contamos quiénes hacen las voces de los protagonistas de “Hercai”.

¿QUIÉNES SON LAS VOCES EN ESPAÑOL DE LOS PROTAGONISTAS DE “HERCAI”?

Los actores de doblaje encargados de prestar sus voces a los protagonistas de “Hercai” son Darwinn Le Roy y María Doris, ambos de nacionalidad chilena. Si bien sus rostros son desconocidos para el público, sus voces hacen vibrar a los fanáticos de la telenovela turca.

El actor que presta su voz a Miran Aslanbey dijo en una entrevista para ‘People en Español’ que este ha sido uno de los trabajos más difíciles que ha tenido hasta el momento.

“Fue un tremendo desgaste físico, vocal y emocional. (...) Es el trabajo más exigente que he hecho hasta ahora. Para mí, marca un antes y un después en mi carrera como actor de doblaje”, manifestó Darwinn Le Roy.

Por su parte, la actriz que le da voz a Reyyan Şadoğlu en “Hercai” expresó que lo más difícil para ella fue no quedar por debajo de la interpretación de la artista turca.

Los actores de doblaje chilenos también contaron que no han tenido la oportunidad de hablar con los intérpretes de Reyyan y Miran. “Es poco frecuente conocer a quien le ‘prestamos’ nuestra voz”, dijo uno de los artistas.

Aunque “Hercai” es una de las telenovelas turcas más exitosas de la televisión hispana, los actores chilenos comentan que hasta el momento no los han llegado a reconocer por sus voces, y es que si bien son las mismas, no suenan igual.

“Nunca me han llegado a reconocer solo por mi voz en ningún lado ya que es muy distinta en el cotidiano, de partida la articulación se modifica, los ‘chilenismos’ aparecen y el tono vocal no es el mismo”, señaló la voz en español de Reyyan.

Le Roy trabaja como actor de doblaje desde el año 2010. Algunas de las series turcas en las que ha participado son: “Fatmagul” en donde interpretó a Vural, a Beshir en “Amor Prohibido” y a Boran, protagonista en “Sila”.

Mientras que María Doris ha tenido la oportunidad de dar su voz a Rebecca Pearson en “This is us”, Maureen Robinson en “Perdidos en el espacio”, Emily Rhoades en “Designated Survavor” y Blanca Flores en “Orange is the new black”.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “HERCAI”?

“Hercai” está compuesta por tres temporadas ya estrenadas en su país de origen. La primera entrega cuenta con 12 episodios y se emitió entre el 15 de marzo de 2019 y el 31 de mayo de 2019.

La segunda, que cuenta con 26 capítulos, se transmitió desde el 20 de septiembre de 2019 al 27 de marzo de 2020. Por último, la tercera temporada, que tiene 31 episodios, se estrenó el 18 de septiembre de 2020 y terminó el 25 de abril de 2021.

En total, “Hercai” cuenta con 69 episodios, que tienen una duración aproximada de 150 minutos, por lo tanto, es probable que la telenovela turca tenga más de 138 episodios en los países donde se trasmite, ya que se adaptan a las características de la televisión de cada lugar.