Comienza una nueva semana y con ella llegan nuevos episodios de la telenovela turca “Hermanos” a Antena 3. En ese sentido, tras los sucesos de anteriores capítulos, sabremos qué pasará con Ogulcan, Yeliz, Sengül y Cemilé, quienes resultaron heridos de bala en un trágico tiroteo, mientras que Akif recibió la visita de un joven que dice ser su hijo.

En los episodios de la semana anterior de “Kardeslerim” (en su idioma original), Yeliz murió en el tiroteo. Asiye y Kadir son los encargados de darle la noticia a su hermana Cemile, quien no puede creer lo que está escuchando. Sengül, por su parte, pudo sobrevivir y, junto a su familia, espera la pronta recuperación de Oğulcan.

Por otro lado, tras la pelea que tuvo con Asiye, Doruk se muestra arrepentido y busca solucionar las cosas con su amada. Por ello, mientras maneja por la carretera, el joven le envía un audio pidiéndole disculpas; sin embargo, una imprudencia suya termina por ocasionar un grave accidente. ¿Qué pasará esta semana en “Hermanos? A continuación, los detalles.

Doruk sufrió un accidente automovilístico (Foto: NG Medya)

CINCO COSAS QUE PASARÁN EN “HERMANOS” ESTA SEMANA

1. Kadir se enfrenta a su tío

Tanto su familia, como el propio Orhan, no entenderán que Kadir se ponga del lado de Cemile, la joven que les robó el dinero. Además, creen que ha sido su culpa que Oğulcan haya estado a punto de morir. Esta situación también provocará una discusión entre Kadir y Melisa, pues cree que su novio está empezado a sentir cosas por Cemile.

2. Asiye se entera del accidente de Doruk

Asiye y Dotuk estaban distanciados, pero el joven decidió pedirle disculpas por la pelea que habían tenido; sin embargo, cuando lo estaba haciendo sufre un accidente con su auto. Horas más tarde, Asiye se enterará del accidente y no dudará en ir a visitarlo al hospital. ¿Estaremos más cerca de su esperada reconciliación?

Asiye se entera del accidente de Doruk (Foto: NG Medya)

3. La venganza de Harika

Harika tiene que aguantar las burlas de Susen y Talya, que ya conocen su secreto: está en la ruina. Por supuesto, la adolescente no se queda callada y responde a sus humillaciones con contundencia, dejándolas en ridículo delante del resto de compañeros.

4. El chantaje de Kaan

Kaan le exige a Akif que le compre un auto si no quiere que revele ante su familia el parentesco que les une. Al hombre no le queda más remedio que acceder. Nebahat no está de acuerdo con su marido y se queja de su presencia, pues piensa que se está aprovechando de él.

5. El matrimonio de Nebahat y Akif en riesgo

Kaan escucha las palabras de Nebahat y, dolido, deja en su cuarto unas fotografías de Akif y su madre para que ella las encuentre. El plan funciona y la mujer le exige a su marido que le cuente qué relación había entre él y la progenitora de Kaan. El hombre miente y logra convencer a su esposa de que la mujer era la hija de su maestra.