“Hermanos” estrenó un capítulo el lunes 19 de diciembre, con más tensiones, revelaciones y momentos cruciales en las vidas de sus protagonistas. Suzan sorprendió al anunciar que Kaan es hijo de Akif, mientras que una banda de delincuentes casi destruyen la casa de Orhan, pero este los detuvo de una manera sorprendente en el reciente episodio de la telenovela turca.

Suzan encontró la forma perfecta de arruinar el matrimonio entre Akif y Nebahat. La mujer se sintió doblemente traicionada cuando la esposa de su amante decidió no hacer más para descubrir a Akif, disfrutando de su familia. Por ello, Suzan hizo conexiones para sospechar de que Kaan era hijo del villano.

La mujer consiguió el ADN de ambos y mandó las pruebas al laboratorio. Los resultados le dieron la razón y aprovechó la algarabía de un evento escolar para subir al estrado e informar que, así como Akif reveló que Ömer era su hijo, ella también tenía una noticia para el hombre: Kaan es su vástago.

La que peor se tomó el asunto fue Nebahat, quien salió del lugar muy impactada y con la resolución definitiva sobre su vida matrimonial. ¿Qué hizo la esposa de Akif? Aquí te contamos todos los datos claves de la serie otomana por la señal del canal de televisión Antena 3 de España.

Ahu Yağtu como Suzan Manyasli en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5 MOMENTOS IMPORTANTES DE “HERMANOS” DEL LUNES 19 DE DICIEMBRE

5. Orhan defiende su casa

La banda de los ladrones que fueron detenidos por la Policía gracias a Ömer buscaron al joven en su casa, después de ser repelidos en los exteriores del colegio, para buscar venganza. Empezaron a destruirlo todo, cuando Orhan se interpuso entre ellos. El hombre aprovechó que Sengül golpeó a uno de los criminales, tomó su arma y disparó a uno de ellos en el brazo, amedrentando a los demás, quienes salieron despavoridos.

4. Nebahat pide el divorcio

Nebahat no soportó más mentiras y le pidió el divorcio a Akif después de que se conociera que Kaan es un hijo fuera del matrimonio. El hombre se excusó diciendo que no le contó nada para no lastimarla, pero la mujer ya ha tomado su decisión: se irá de la casa para siempre. Aunque no esa noche, porque sus hijos la convencen de que no salga tan tarde, pero al día siguiente dejará atrás el matrimonio con el villano.

3. Kaan humillado

Akif se desahogó con Kaan, humillándolo y echándole toda la culpa de que su familia se esté rompiendo en varios pedazos. El hombre le dijo que nunca lo ha querido y que no lo hará en el futuro. Lo mandó al infierno, exigiendo que se vaya de su casa. El joven no esperó mucho para tomar sus cosas y buscar dónde vivir a partir de ahora.

Kaan es el hijo de Akif en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Doruk grita su amor

Doruk se entusiasmó más por el acercamiento que está teniendo con Asiye, ilusionándose por las posibilidades de que puedan retomar su relación sentimental. El joven, que evita por todos lados hablar de su hermano Kaan, gritó su amor frente a todo el colegio, esperanzado de que su expareja le corresponderá en algún momento.

1. Los sueños de los hermanos Eren

Kadir consiguió un trabajo en una librería para niños, después de que le leyera un cuento a Emel y otros niños se sumaran a su lectura, lo que hizo que el dueño del local le ofrezca un mejor salario. Al contarle a sus hermanos, todos empezaron a expresar sus sueños de aquí a diez años: Ömer quiere ser médico y baterista aficionado; Asiye se ve como abogada y Emel anhela ser la mejor de su clase y tener una enorme casa con piscina para divertirse con todos.

Su Burcu Yazgi Coşkun como Asiye Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España por la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva será de las 20:00 horas durante los domingos. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANOS”?

A muy corta edad, los cuatro jóvenes pierden a sus padres después de una serie de hechos muy desafortunados. Kadir, Omer, Asiye y Emel tratan de superar esto apoyándose el uno al otro. A pesar de sus altibajos, siempre están ahí para cuidarse. Pero pronto, la verdad sobre la muerte de sus padres comienza a desmoronarse lentamente y nada seguirá igual.

Kadir, el hermano mayor, de 19 años, es una persona honesta y muy trabajadora, que tras la muerte de sus padres se convirtió en la cabeza de familia. Él criará a sus hermanos para llevarlos por el buen camino, protegiéndolos de todo lo que está por llegar.