Televisa es un foco infeccioso. Hace unos días se confirmó que Andrés Palacios , el protagonista de “Imperio de mentiras” dio positivo a COVID-19 y contó a través de sus redes sociales que tenía una serie de síntomas y que estaba recluido en casa hasta recibir el alta medico.

Sin embargo, él no sería el único contagiado, ya que el primer actor Alejandro Camacho también sería portador de coronavirus. Esto ha obligado a la producción a detener las grabaciones para descartar más casos.

Fue el periodista Alex Kaffie el que informó sobre esta situación a través de su columna publicada en el diario El Heraldo de México.

“El miércoles le informaba en esta columna que Televisa había frenado las grabaciones de Imperio de Mentiras debido a que su protagonista Andrés Palacios había presentado síntomas de COVID-19 (situación que ayer fue confirmada por el mismo actor). Pues al caso de Andrés se suma también Alejandro Camacho. Sí, el primer actor, que en Imperio de Mentiras personifica a Eugenio Serrano, está contagiado de coronavirus. Por ende las jornadas de trabajo en dicha producción seguirán detenidas”, escribió en su columna semanal.

Andrés Palacios no dudó en resolver esta duda y a través de sus redes sociales confirmó la noticia.

“Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado... así es como estoy, no estoy mal, sí tengo una serie de síntomas medio complicados y me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, contó el actor.

El mismo Andrés Palacios dio a conocer como se encontraba su estado de salud a través de una publicación en Instagram en la que habló sobre cómo se han dado sus síntomas y agradeció la presencia de distintos mensaje que le han enviado sus seguidores quienes esperan su pronta recuperación.

“Para todas las personas que se han preocupado mucho que me han mandado una serie de mensajes de apoyo de cariño de empatía. Estoy muy sorprendido como este tema de la pandemia ha podido ´provocar la empatía y la importancia con los demás. Ahora me ha tocado vivirlo a mi de este lado estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver como estoy”.

Debido a este número de casos de contagios en la telenovela, hasta el momento se ha decidido suspender las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras. Recientemente se habría dado a conocer algunas versiones que apuntaban a que altos directivos de la televisora habrían dado instrucciones de no reportar a los medios los casos de COVID-19 para evitar que se diera mayor escándalo.

NO SOLO IMPERIO DE MENTIRAS, SINO TAMBIÉN ¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?

Uno de los programas que presentó un gran número de contagios de COVID-19 fue ¿Quién es la máscara?, en donde se dieron los casos positivos de Consuelo Duval, Omar Chaparro y hasta Itatí Cantoral, a pesar de que no sabe donde se contagió, su visita al programa coincidió con los contagios de diversos integrantes del programa.

Afortunadamente casi todos los artistas que dieron positivo a coronavirus dieron a entender que su recuperación se dio de forma exitosa y hasta el momento se ha sabido de muy pocos casos en los cuales el coronavirus haya dejado secuelas negativas en los conductores.

Otra de las afectadas fue Andrea Legarreta, quien dio positivo a COVID-19 en durante un fin de semana, a su llegada al programa Hoy, la conductora se hizo el test y dio positivo por lo que de inmediato fue enviada a su casa. Los síntomas empeoraron y causaron una neumonía por lo que tuvo que ir a parar al hospital un par de días para mantenerse con revisiones constantes a su salud y posteriormente salió de la enfermedad pero le dejó algunas consecuencias negativas en sus pulmones.

