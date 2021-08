Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company Latin America para el público adulto que desembarcará en la región el 31 de agosto, presenta la tercera temporada de “Impuros”, la exitosa serie dramática del sello Star Original Productions, íntegramente desarrollada en Brasil y realizada por Barry Company, acerca de la guerra del narcotráfico en Latinoamérica. La nueva temporada, que llega a la plataforma de forma completa desde el día de lanzamiento, está protagonizada por Raphael Logam (“Homens”), Rui Ricardo Dias (“Lula, filho do Brasil”, “Rua Augusta”, “Gonzaga de pai pra filho”), Cyria Coentro (“Entre Irmãs”), Lorena Comparato (“Boca de ouro”, “Homens”, “Cine Holliudy”), André Gonçalves (“Nada a perder”), Sergio Malheiros (“Alto Astral”) y Leandro Firmino (“Cidade de Deus”). La serie cuenta con la producción ejecutiva de Romulo Marinho y Juliana Funaro.

La nueva entrega de “Impuros” continúa la historia del narcotraficante Evandro do Dendê (Raphael Logam) y el agente de policía Víctor Morello (Rui Ricardo Dias), quienes enfrentarán nuevos conflictos personales, familiares y criminales en el contexto de la guerra del narcotráfico latinoamericano. Al igual que en temporadas anteriores, la aclamada serie promete cautivar a los fans con una trama atrapante, personajes complejos y conmovedores, abordando desde la ficción, problemáticas actuales propias de la región.

Dirigida por René Sampaio (“Faroeste Caboclo”, “Eduardo e Monica”) y Tomás Portella (“4x100”), la producción está escrita por Alexandre Fraga, Debora Guimarães, Gabriel Maria, Rafael Spínola, Victor Rodrigues y Tomas Portella.

'Impuros' se hace presente en Star+ a partir de este martes 31 de agosto. (Foto: Disney)

Los diez nuevos episodios de “Impuros”, con una duración de 45 minutos cada uno, encuentra a Evandro y su familia rumbo a Paraguay, donde el narcotraficante expande su negocio vendiendo armas a facciones criminales en Brasil, mientras sigue luchando por la atención de su madre Arlete (Cyria Coentro). Además, la hija de Morello vive una pasión prohibida, enfrentando al policía a un dilema: autorizar el romance que aleja a su hija de la cocaína o intervenir, utilizando a su novio como informante para acercarlo a su mayor rival. En el primer episodio de la nueva temporada, Evandro es acorralado por la policía en su casa y se ve obligado a proteger a su familia y huir, pero tendrá que lidiar con nuevos enemigos tras la muerte de los Urquiza.

Además de marcar el regreso de los personajes de Evandro, Morello y Arlete, los nuevos episodios reencuentran a la audiencia con Geise (Lorena Comparato), la mujer de Evandro y madre de su hijo; Salvador (André Gonçalves), eterno rival de Evandro; Wilbert (Sergio Malheiros), el traficante del Morro do Dende; Afonso (João Vitor Silva, “Verdades secretas”), el amigo de la infancia de Evandro y ex capo de la Segunda Armada rival bajo la identidad de Tabuada; Inês (Karize Brum, “A cara do Pai”), la hija de Morello; Hermes (Peter Brandão, “Babilonia”), brazo armado y estratégico de Evandro; Neves (Cesar Troncoso “El baño del Papa”) el estratégico traficante paraguayo y Pilar (Julieta Zylberberg, “Mi amiga del parque”), la eficiente agente de policía internacional. La nueva temporada, a su vez, presenta a Navarro (Nicolás Furtado, “El marginal”), un traficante boliviano que significará una nueva gran amenaza para Evandro.

La nueva temporada completa de “Impuros” llega en exclusiva a Star+ como parte de su robusta propuesta de contenidos originales de la mejor calidad, creados en y para Latinoamérica, entre los que se encuentran historias de relevancia local dentro de una amplia variedad de géneros para el público adulto. El 31 de agosto también estarán disponibles de forma completa y para todos los suscriptores, la primera y segunda entrega de la serie.