“Infiel” (“Sadakatsiz” en su idioma original) ha sabido ganarse los corazones de los televidentes españoles, quienes han convertido a esta producción turca como una de sus telenovelas preferidas, solo comparada con lo que fue en su momento “Mujer”. La realización es emitida por Antena 3 desde las 22:00 horas de España. En esta ocasión te contamos 5 cosas que pasarán este domingo en un nuevo capítulo del drama turco.

El programa protagonizado por Caner Cindoruk y Cansu Dere es un drama psicológico que trata principalmente la infidelidad de un matrimonio y que tiene como condimento un romance algo morboso.

Titulada originalmente “Sadakatsiz”, la telenovela debutó en octubre de 2020 en Turquía y a España llegó casi un año después, en septiembre de 2021, con una audiencia promedio de 2,3 millones de televidentes, que la convirtieron en uno de los mejores estrenos extranjeros desde 2020.

La serie está protagonizada por los famosos actores turcos Caner Cindoruk y Cansu Dere, quienes interpretan a Volkan y Asya, respectivamente (Foto: Infiel / IMDB)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTE DOMINGO EN “INFIEL”

1. MERT REVELA TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE VOLKAN

Asya continúa con su chantaje y Mert no tiene otra opción más que revelar toda la información financiera de Volkan. Pero, este no solo se atreve a cometer esta traición, sino que también teme que Bahar se entere de toda la verdad. Además, esta su deseo de ganar puntos con ella, pues la doctora lo atrae físicamente. “Tengo que decirte algo muy importante que he descubierto. Haluk es el nuevo socio de tu marido”. La médico agradece la información que para devolverle el favor, esa misma noche se verán en el hotel donde estuvieron la última vez.

2. ASYA SE PRESENTA EN LA CASA DE LOS GÜCLÜ

Asya se presenta en casa de los Guclü junto a su marido. “Hemos venido a cenar con vosotros”, expresa con una sonrisa de oreja a oreja, viendo de paso cómo su esposo la mira desconcertada. La bomba vendría después, cuando la esposa se llena de valor y confiesa que Volkan y Derin son amantes, y que además la embarazó.

3. LA INFIDELIDAD DE VOLKAN QUEDA AL DESCUBIERTO

El padre de Derin se levantó y con fuerza sacudió a su hija, cuestionándole si es que se ha acostado con un hombre casado: “Eres una perdida”, le grita. Acto seguido, Volkan no tuvo más remedio que seguir a su mujer y recriminarle por el terrible espectáculo que acaba de montar. “¿Desde cuándo sabes que te engaño? Si sabías que te era infiel, deberías habérmelo dicho”, cuestionó. Finalmente, él se fue a donde estaba hospedada Derin y allí pasó la madrugada.

Al día siguiente, Volkan, junto a Derin recibe en sus manos la demanda de divorcio que le había enviado su aún esposa. “Quiere quedarse con todo, con la casa, con el dinero y también con mi hijo”, expresó desesperado el adultero personaje.

4. MERT CAE EN LA TRAMPA DE ASYA Y BAHAR LO DESCUBRE

Mert, tal como lo había pactado con Asya llegó al hotel, pero grande fue su sorpresa cuando a quien vio en realidad fue a Bahar. “Ella me dijo que os habíais acostado y que si no la creía viniera aquí hoy, porque en este cuarto te encontraría. Eres un cerdo”, se le escucha decir a la muchacha, quien le deja claro que después de eso no sabe si podrá perdonarlo.

5. NIL LE CONFIESA A SELUK QUE NO SERÁN PADRES

Al término del capítulo se puede ver cómo Nil termina confesando a Seluk que no serán padres: “Tuve que decirlo para ganarme la confianza de Derin”. Este, totalmente decepcionado da por finalizada la relación y se marcha de la casa. “Me arruinaste la vida”.