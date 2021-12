Luego de las polémicas declaraciones de Charly López sobre su relación con Ingrid Coronado, la actriz dio a conocer su postura y confirmó que interpuso una demanda en su contra después de asegurar que la presentadora de televisión le había sido infiel. La explicación la dio el ex Garibaldi en el programa “De primera mano” de Gustavo Adolfo Infante, quien también fue denunciado por Coronado.

Como se recuerda, en la emisión del lunes de “Sale el sol”, Gustavo Adolfo contó que fue notificado de la denuncia que existe en su contra por la Polícia de Investigación de la Ciudad de México. “Ingrid puso una denuncia en contra de Charly y en contra mía. Primero porque Charly fue a mi programa, entonces ahí él estuvo hablando de que era una mala mujer, entonces yo le pregunté: ‘Si dices que te robó, a la mejor te quiere meter a la cárcel’”, explicó el periodista.

Horas más tarde, la misma Ingrid Coronado se encargó de dar más detalles de la denuncia que les puso a las dos figuras públicas. Fue mediante un comunicado publicado en los medios y en sus redes sociales donde dio a conocer los motivos.

Ingrid Coronado en "Todos a Bailar" (Foto: Ingrid Coronado/Instagram)

POR QUÉ INGRID CORONADO DENUNCIÓ A CHARLY LÓPEZ Y A GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Por medio del comunicado, la conductora de “Todos a bailar” informó que decidió tomar acciones legales contra su exesposo y el conductor de televisión después de la transmisión del programa “El minuto que cambió mi destino”, donde Charly López y Gustavo Adolfo Infante “realizaron una serie expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, reputación, vida familiar, dignidad e imagen propia”.

“La única finalidad de esa información falsa era difundir y reforzar estereotipos sexistas e incitar a la violencia en mi contra y en contra de mis hijos -dos de ellos menores de edad- así como tratar de ejercer presión para que desistiera del ejercicio de diversas acciones, que, en pleno uso de mis derechos, he iniciado ante los tribunales correspondientes”, señala la misiva.

Por otro lado, la actriz solicitó dos medidas: eliminar a entrevista que concedió Charly López para el programa de Imagen Televisión y un aviso para que tanto el actor como el periodista de espectáculos ya no traten el tema en ninguna parte.

“Solicité a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el otorgamiento de medidas de protección consistentes en: (A) la eliminación del contenido digital por virtud del cual sufrí violencia mediática; y (B) la orden a los agresores para que se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios y constitutivos de violencia de género en mi perjuicio”, señala Coronado en su comunicado.

DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la demanda en contra de Charly si está muy “fuerte” porque habla de: “Violaciones, violaciones de Charly a ella, que la abusaba sexualmente, digo, está en la denuncia que yo tengo en mi poder”, señaló en el programa “Sale el sol”.

QUÉ DIJO CHARLY LÓPEZ SOBRE LA DENUNCIA

Charly López se pronunció luego que la denuncia de su exesposa se hiciera pública. El también presentador de televisión aseguró que solo había sido notificado de la demanda que Coronado e hizo hace un año pidiendo el pago de rentas, así como la mitad de la casa. En cuanto a la nueva demanda por violencia física, sexual y psicológica, negó que sea cierto.

“Yo no he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, no se me hace justo porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de: ‘me pega, me viola, me esto’ (...) yo no sé quién está asesorando a Ingrid o por qué tiene tanto coraje hacia a mí”, dijo Charly durante una conferencia de prensa.