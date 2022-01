Una nueva tanda de capítulos de “Inocentes” estrenó Antena 3 esta semana. Por supuesto, tuvieron como protagonistas a la familia Derenoglu, que una vez más se enfrentaron a sus peores miedos. Además, Han no pudo ocultar más a Naci en el sótano y descubren que es el profesor quién ha estado secuestrado todo este tiempo.

En los episodios previos de “Inocentes”, Han muestra su resentimiento contra Naci, pues ha conseguido avanzar en la recuperación de su hermana Safiye y él no ha hecho lo suficiente. El profesor se cuenta de que el empresario en realidad siente envidia y no odio. Han ha sido protagonista de los últimos capítulos de “Masumlar Apartmani” (en su idioma original), pues también se ha enfrentado a Gülben, su otra hermana.

Esat le confiesa su amor por Gülben, y Han le revela a este el mayor secreto de ella: tiene mentalidad de niña y ama las muñecas. Su hermana he escuchado todo y lo confronta luego. “Eres tan mezquino que has logrado destruir a tu hermana y todos sus sueños”, le dice entre lágrimas. “Pero no voy a renunciar a Esat aunque me humilles ante él”, le asegura armándose de valor y dejando a Han helado. ¿Qué pasó esta semana en “Inocentes”? Si eres seguidor de esta historia, aquí te contamos las cinco cosas más importantes de los nuevos capítulos.

Gülben enfrenta a Han y lo pone en su lugar en "Inocentes" (Foto: OG Medya)

CINCO COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Esat le declara su amor a Gülben

Gülben y Esat tienen una cita de lo más íntima y sincera. El empresario está decidido a confesarle sus sentimientos a la joven, a pesar que Han esté en contra de ese amor. Esat abre su corazón y le dice: “¿Quieres salir conmigo?”. Gülben no sabe si se trata de un sueño o de la realidad: lleva esperando ese momento 25 años. “Me va a estallar el corazón de felicidad”, confiesa la joven envuelta en lágrimas de emoción.

2. Anil deja a Esat inconsciente

Anil está obsesionado con Gülben y su familia. De hecho, ha estado escuchando todo en la cena romántica de ella con Esat; incluso se ha mudado justo al frente de su casa para estar al tanto de sus movimientos. La pareja se encuentra en momento romántico, hasta que llega Anil y enfrenta a Esat al conocer el romance que mantiene con ella. Cuando parecía que se había calmado, el intruso sorprende al empresario golpeándole con una piedra en la cabeza y dejándole inconsciente en el suelo. Gülben queda en shock.

Anil está obsesionado con Gülben y su familia (Foto: OG Medya)

3. Safiye descubre dónde se encuentra Naci

Safiye tiene una corazonada y cree saber dónde está Naci, por eso baja al portal y descubre un sonido que confirman sus sospechas: escucha el clarinete de Naci versionando una canción que le dedicaba en su juventud. “Está ahí”, grita Safiye señalando el sótano donde Han tiene oculto a Naci. El empresario se ve acorralado por su propia hermana.

Safiye quiere que su hermano abra la puerta y lo amenaza. Han accede, pero en una breve ausencia de su hermana, consigue cambiar de lugar a Naci para que no se descubra la verdad. El empresario ha decidido tomar por loca a Safiye antes de que encontrase al profesor. Entonces, la joven se siente rota y desesperada, pues ya no sabe dónde buscar a su amado y cada vez se convence que no lo volverá a ver.

4. El reencuentro de Safiye y Naci

Safiye sabe que Naci está más cerca de ella de lo que cree y Anil tiene la carta que confirma su sospecha. El hombre se cita con Gülben lejos del portal para entregarle la carta de Naci, su hermano por fin la tiene en sus manos. Es una carta emotiva llena de sinceridad, amor, pero también dolor al descubrir la enfermedad mortal que el profesor sufre.

Sin saber dónde empezar a buscar a Naci, Safiye se empieza a desesperar. Sabe que está muy cerca, pero desea encontrarse con él. Es así que sale al portal y descubre colgada una margarita e inmediatamente piensa en el profesor: es entonces cuando Naci aparece y por fin se tienen cara a cara. Ambos se dan un cálido y tierno abrazo... Ahora, ¿el profesor le dirá que Han lo tenía secuestrado?

5. La importante decisión de Inci y Han

Los planes de Han no están saliendo como esperaba. La situación con Naci se le ha ido de las manos. Por eso, el empresario decide recoger a Inci del trabajo y pasar la noche lejos de casa. A la jocen le sorprende que rechace las llamadas de Gülben, pero Han ha decidido desconectar con su mujer y olvidarse por unas horas de las preocupaciones familiares. La pareja recuerda el comienzo de su amor y Han expresa su temor a ser padre. Sin embargo, Inci tomará la decisión más importante de sus vidas: “Vamos a hacerlo, seamos padres”.

Han e Inci decien alejarse de todos por un momento para recordar el comienzo de su amor y tomar una importante decisión (Foto: OG Medya)