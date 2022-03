La telenovela turca “Inocentes” estrenó una nueva tanda de episodios esta semana, del 21 al 22 de marzo, por la señal de Antena 3, donde el público español vio los preparativos para la boda de Gülben, mientras Safiye no estaba de acuerdo y Han lidiaba con la madre de Rüya.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, llegó a España en julio de 2021 y desde entonces se ha convertido en todo un éxito de audiencia gracias a una particular trama que explora la salud mental de sus personajes y a un talentoso elenco de actores como Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar.

La producción otomana, llamada también “Almas heridas”, se emite en España por la señal de Antena 3 y cada semana mantiene en la expectativa al público con sus nuevos episodios. Si eres seguidor de esta telenovela turca, te contamos las cinco cosas más importantes que pasaron esta semana, del 21 al 22 de marzo.

La telenovela turca “Inocentes” se ha convertido en una de las más vistas en España (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben y Esat deciden posponer la boda

Gülben le dice a Esat que prefiere posponer la boda porque su sueño siempre ha sido casarse y no quiere que sea en secreto: “No quiero tener que esconderme como si estuviera haciendo algo malo”, afirma la joven.

Esat le dice que le parece bien, pero que lo siente por todo lo que han tenido que pasar con los preparativos de la boda, pero entonces Gülben le responde que, al revés, que así se han conocido más y que es lo que necesitan ahora: “No hemos tenido tiempo de ser novios”.

Gülben y Esat deciden posponer su boda (Foto: OGM Pictures)

2. Safiye encuentra el mejor apoyo en Naci

Safiye le cuenta a Naci, con tristeza, lo que ha pasado con Gülben. “Cuando seas madre de tu propio hijo, dejarás de ser una madre para tus hermanos” le dice Naci, pero Safiye cree que se está burlando de ella porque convertirse en madre lo ve algo imposible.

“No puedo permitirme soñar con un futuro tan lejano”, dice Safiye, con pena, confesando que cree que ya no tiene edad para tener hijos. A lo que Naci le dice que no pierda la esperanza y que quiere ser feliz a su lado, pero Safiye le recrimina que aún no le haya pedido matrimonio.

Luego Safiye le dice que no podrá acompañarlo en la inauguración de su librería porque no quiere, con sus desvaríos y tonterías, estropearle su gran día. Naci le responde que, a pesar de todo, necesita que ese día esté junto a él: “No tengo ningún sueño sin ti”.

Safiye encuentra el mejor apoyo en Naci (Foto: OGM Pictures)

3. Han se enfrenta a la madre de Rüya

Lleno de rabia, Vedat le cuenta a la madre de Rüya el incidente ocurrido con Han y que su hija tiene una relación con él: “La psicópata de tu hija mimada y su amante viudo se han aliado para amenazarme”.

Luego, la madre de Rüya se presenta en casa de Han para pedirle explicaciones. Ufuk le acusa de haber engañado a su hija para que ser su amante y de haber amenazado a Vedat, su marido: “Tú eres el pervertido”.

Entonces, llega Rüya y Ufuk la coge del brazo y le dice que se van de allí: “No volverás a ver a este hombre”, pero Han se lo impide: “Rüya no va a irse con usted”. La mujer se va de allí y le dice a Rüya que jamás se le ocurra volver a casa porque entonces “Dejará de ser su madre”.

Han se enfrenta a la madre de Rüya (Foto: OGM Pictures)

4. La desgarradora confesión de Gülben

Gülben acude a terapia para desahogarse sobre las dudas que tiene en torno a su boda y revela un gran secreto que le atormenta desde la infancia. Conversando con la especialista, revela que le ha hecho cosas horribles a Safiye y que Naci casi muere por su culpa.

Entonces Gülben recuerda que cuando eran pequeños fue ella quien avisó a su madre de que Safiye y Esat se veían a escondidas. Después Hasibe se enfrentó a un adolescente Naci, este y tuvo un accidente del que Gülben se siente culpable.

Por su parte, la doctora, le dice que no se sienta culpable, que eso pasó cuando era tan solo una niña, y sobre la boda que piense más en ella y deje a un lado la opinión de otras personas: “Toma una decisión para ser feliz tú”.

La desgarradora confesión de Gülben (Foto: OGM Pictures)

5. Los reproches continúan entre Gülben y Safiye

Han le recrimina a Safiye el mal comportamiento que ha tenido con Gülben y todo lo que le está haciendo sufrir. El hombre le recuerda que ha tenido comportamientos que no se pueden justificar.

“¿No te arrepientes de haberle dado unos pañales solo por hacerle daño?”, a lo que Safiye contesta que lo hizo por su bien y Han le dice que eso es lo que hacía siempre su madre con ellos cuando eran pequeños.

Safiye acaba justificándose que todo lo que ha hecho ha sido por proteger a su hermana. Mientras que Gülben le recrimina que todo lo que ha hecho no ha sido por querer protegerla si no porque disfruta torturando a la gente: “Eres realmente mala”.