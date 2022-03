La telenovela turca “Inocentes” estrenará su episodio 62 en su país de origen a través de la señal de TRT 1. Esta semana los personajes de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar se enfrentarán a una serie de sorpresas y situaciones que los pondrán al límite.

El drama turco- titulado originalmente “Masumlar Apartmani”- se ha convertido en todo un éxito de audiencia con una particular trama que explora la salud mental de sus personajes, historia basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

La producción, también conocida como “Almas heridas”, apareció por primera vez el 15 de setiembre de 2020. Actualmente en Turquía se emite su segunda temporada por la señal de TRT 1 y este martes 15 de marzo se estrenará el capítulo 62 de la historia. Aquí te contamos cómo verlo de manera online.

La segunda temporada de "Inocentes" tiene como protagonistas a los actores Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 62 DE “INOCENTES”?

El capítulo 62 de la telenovela turca “Inocentes” se emite en Turquía el martes 15 de marzo de 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1.

El episodio en mención también podrá ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

Sin embargo, el último capítulo de “Inocentes” se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión en la actualidad.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 62 DE “INOCENTES?

En el tráiler del capítulo 61 de “Inocentes”, vemos que Safiye se resiste a salir de casa y le cuesta recibir la ayuda de un médico especialista.

Aunque inicialmente Safiye rechaza todo tipo de apoyo, la hermana de Han logra superar esta resistencia. Finalmente, la joven acoge al Doctor Hanım.

En otro momento vemos que Gülben le da la noticia de su embarazo a su hermana Safiye, pero ella aún no está lista para contárselo a los demás.

Por su parte, Naci se entera de que Safiye ha comenzado a ver al médico y le envía un regalo especial. Sin embargo, ella no sabe que este regalo tocará una de sus heridas más profundas.

Aunque Han no cree que Ceylan sea alguien en su vida, la sigue paso a paso para conocer la verdad. Las cosas comienzan a salirse de control a medida que la oscuridad dentro de Han se hace cargo lentamente.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 61 DE “INOCENTES?

En el capítulo 61 de “Inocentes” vimos la reacción que tuvo Safiye, quien terminó sacando de su casa a su padre en lugar de Hasibe. Ella se mostró preocupada por lo que le puede pasar a su familia por dicho hombre y también por sus propias acciones.

Mientras que Gülben seguirá conflictuada por la noticia de que está embarazada. La joven no sabrá qué hacer con semejante cambio radical en su vida que no puede disfrutar de manera plena.