“Inocentes” (“Masumlar Apartmani” en su idioma original) es otra telenovela turca que, además de triunfar en su país, lo viene haciendo en otras naciones como España, donde la audiencia no se pierde ninguno de sus episodios desde que llegó a la parrilla de Antena 3 el pasado 22 de julio de 2021, fecha en la que fue preestrenada y desde ese momento se adueñó del horario estelar.

Actualmente, el drama psicológico, que se basó en hechos reales y cuya trama gira en torno a las enfermedades psicológicas de sus personajes, ya emitió el capítulo 13 en la Madre Patria y los televidentes quieren saber más de lo que deparará a Inci Özdemir y Han Derenoglu. Ante las interrogantes que han surgido en base a su relación y futuro, te contamos qué ocurrió cuando el protagonista le pide matrimonio a su amada frente a su familia.

Pero si eres un fiel seguidor de la serie, de seguro te preguntarás por qué él nuevamente le dice para casarse si ellos ya lo hicieron, aunque a escondidas de respectivas de sus familias, teniendo como testigos solamente a sus grandes amigos. Lo que pasa es que ambos buscan la bendición en sus hogares, al menos eso es lo que busca el muchacho.

Su popularidad se debe por la intrigante historia protagonizada por Farah Zeynep Abdullah y Birkan Sokullu, quienes interpretan a Inci y Han (Foto: OGM Pictures)

¿QUÉ PASÓ CUANDO HAN PIDIÓ LA MANO DE INCI EN “INOCENTES”'

Después de la discusión que tienen Inci y Han, luego de que ella descubre que su pareja está pagando a escondidas los estudios de Ege y hacer cosas a escondidas, la joven le da un ultimátum. “No me dices ni una palabra y actúas a mis espaldas. No tienes en cuenta mi opinión (…). Sólo te estoy pidiendo que seas más sincero y si crees que no eres capaz de serlo, dímero ahora mismo y yo actuaré en consecuencia. Dime que vas a seguir mintiendo, que vas a actuar a mis espaldas y acabamos con esto de una vez. O eres sincero conmigo o no te quiero más en mi vida, tan sencillo como eso”, le dice enérgicamente.

Debido a que el muchacho no quiere perderla, considera que ha llegado el momento de demostrar todo lo que siente. Es así que se arma de valor y va a la casa de su amada con un obsequio. Ni bien llega, le pregunta si su abuelo Memduh está en casa, en ese instante aparece y le dice que lo estaba esperando para que le dé una explicación, causando sorpresa en la muchacha. En la sala están sentados los dos cuando de pronto ingresa Ege.

Inci y su abuelo muy atentos a lo que va a proponer Han (Foto: OGM Pictures)

“Bien, estamos esperando una explicación, lo escucho”, le señala a lo que Han responde: “Voy a explicarle por qué lo he hecho, pero antes hay algo más importante que quiero decirle: ‘Si me lo permite, he venido a pedirle la mano de Inci para casarme con ella’”, le manifiesta con una sonrisa que deja sorprendida a la joven y a todos los que se encuentran reunidos.

Tras escuchar estas palabras, Inci, quien se encontraba con los brazos cruzados, queda muy desconcertada, al igual que Ege y Memduh, que mira atentamente a Han. Todo queda en absoluto silencio, mientras él solamente sonríe.

Han no puede ocultar su felicidad tras la propuesta de matrimonio que le hizo a Han frente a sus seres queridos (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER “INOCENTES”?

Cada semana, la telenovela turca “Inocentes”, también conocida como “Almas heridas”, estrena dos capítulos nuevos a través de la señal de Antena 3 en España. De acuerdo con la programación, los días que se emiten los episodios son los lunes y martes en el horario de las 22:45 horas en ambos días.

Además, los seguidores de “Masumlar Apartmani” pueden seguir en vivo y en directo los nuevos capítulos a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premiun, en la que también se encuentran disponibles los anteriores episodios de esta ficción.