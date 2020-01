Billie Eilish es una artista que en 2019 sorprendió a todo el mundo con su talento musical. Su llegada con su primer disco, “When we all fall asleep, where do we go?”, generó ovaciones de todos lados, incluyendo los Grammy, alcanzando seis nominaciones por las categorías ‘álbum del año', ‘canción del año’ y ‘mejor artista nuevo’.

Sin embargo, la cantante estadounidense comienza el 2020 generando nuevamente noticia y ahora de la mano del mundo de la moda, temática a la que muchos de sus críticos y seguidores acuden por la vestimenta que Billie Eilish muestra en sus videos musicales y presentaciones en vivo.

En conjunto con la internacional sueca H&M, Billie Eilish lanzó este jueves 2 de enero, su nueva colección de ropa “Divided”, acorde a la moda ‘blohsh’, nombre con el cual se hizo conocido su estilo y primera línea de venta de esmaltes, y estará a la venta a nivel mundial en cualquier tienda de la tienda.

La cantante de ‘Bad Guy’ ya antes había incursionado en el mundo de la moda con Urban Outfitters y Bershka, pero ahora vuelve con esta nueva línea hecha con materiales sostenibles.

Polos anchos, jumpers, pantalones, gorros tipo chullos y hasta riñoneras con su logo, son algunas de las prendas que estarán disponibles con los colores que más utiliza la artista, como son el negro, un juego de verdes y beige.

