El haber iniciado un romance con Gabriel Soto no solo significó abrir su corazón a un nuevo amor, sino el ser señalada como la causante de su divorcio con Geraldine Bazán. Esta lluvia de críticas afectó la seguridad en todo sentido de Irina Baeva, quien reflexionó cómo este torbellino de emociones no solo la dañó como mujer, sino que hizo que dudara de su desempeño como actriz.

Durante una entrevista la periodista mexicana Karla Iberia Sánchez, la joven de 27 años relató qué sintió al ver su talento reflejado en el papel de ‘Jimena Ortiz’ en la producción ‘El Dragón’, protagonizada por Sebastián Rulli y que está disponible en Netflix y Univision. Y es que mientras rodaba la exitosa serie, vivía un infierno personal.

“Cuando vi mi trabajo en ‘El Dragón’ dije: ‘Dios mío, ¿por qué me falta tanta seguridad en lo que estoy haciendo?’. Después lo reflexioné y dije, claro, ya sé cuál es la razón, yo dejo que todo esto me caiga encima y que toda esa gente, sin tener la razón, me convenza de que todo lo que yo estoy haciendo está mal”, contó en la grabación que está en YouTube.

Irina Baeva dejó demostrado que el acoso mediático y cibernético contra su persona a raíz de su romance con Gabriel Soto le provocaron dolor e inseguridad, lo que afectó su desempeño laboral pues ‘El Dragón’ se grabó en medio de todo el escándalo.

Tras sentir que su autoestima estaba por los suelos, ella sacó una gran lección: “Nunca olvides todos tus logros y todo lo que has hecho para llegar al lugar al que estás, no puedes permitir que la gente te haga olvidar todo lo que viviste”.

Las rubias no son tontas

En otro momento de la entrevista titulada ‘Un poco más de mí’, que se puede ver en YouTube, Irina Baeva dejó en claro que no piensa volver a pasar por una crisis de ciberacoso.

La actriz agregó que está más fuerte que nunca y quiere romper ese estereotipo de que las ‘güeras (rubias) son tontas, no voy a permitir que nadie me pisotee’ o que las ‘rusas son chicas de mala reputación’.

Ante esto, Karla Iberia Sánchez le mostró su apoyo y la definió como una mujer muy culta, inteligente y trabajadora y destacó todo lo que tuvo que vivir la joven desde que llegó a México procedente de Rusia para cumplir su sueño de hacerse un lugar en la televisión.

Felicidad junto a Gabriel Soto

Tras varios meses de especulaciones sobre un romance, en setiembre de 2018 las cámaras de Telemundo captaron a Gabriel Soto e Irina Baeva paseando de la mano por Beverly Hills. Tras esto vino la confirmación del romance que hoy los tiene más enamorados que nunca. Las redes sociales, en especial Instagram, son testigos de las imágenes que comparten juntos y del amor que se profesan.

Hace unos días, la actriz estuvo de cumpleaños y lo celebró junto a su amado en las grabaciones de la telenovela ‘Soltero con hijas’ con la que regresa a las pantallas de ‘Las Estrellas’. Ella se pondrá en los zapatos de ‘Masha Simonova’ una joven originaria de Rusia que llega a México para hacer negocios, ambiciosa y obsesionada con casarse, mientras que Gabriel Soto (‘Nico’) es el protagonista de la historia.

Con el paso de los capítulos ella quedará encantada con ‘Nico’ lo cual provocará los celos de ‘Victoria’, quien también busca una relación con él.

