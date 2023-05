Isabela Merced está orgullosa de su ascendencia peruana, aunque no siempre fue así para ella. La protagonista de películas como “Dora y la ciudad perdida” nació en Estados Unidos y no supo apreciar su cultura hasta que su madre decidió enseñarle una lección.

Isabela Yolanda Moner, nombre completo de la actriz y cantante, ha sido una estrella de Nickelodeon, pues protagonizó “100 Things to Do Before High School”. También fue parte de “Sweet Girl”, una cinta de Netflix.

Incursionó en la música en el 2019, con tan solo 18 años, y entró en el Top 15 de artistas peruanos que debes escuchar, según Billboard.

En diciembre de 2021, Becky G invitó a Isabela Merced a su programa de entrevistas “Face to Face”, donde hablaron de sus raíces latinas.

Durante su conversación, la intérprete de “Agonía” contó cuál fue el momento en el que vio su ascendencia peruana de forma diferente y eso fue cuando su madre la envió a Perú a estudiar.

¿POR QUÉ ISABELA MERCED ESTUDIÓ EN PERÚ?

La madre de Isabela Merced, Katherine, nació en Lima, Perú. Por ello, cuando su hija adolescente llegó un día a casa y le dijo que no le iba a hablar más es español, supo que debía tomar cartas en el asunto.

La joven artista de ahora 21 años se sentía fuera de lugar en su ciudad natal, Cleveland, debido a que todos su amigos hablaban inglés, mientras que ella no lo manejaba tan bien, al ser el español su lengua materna. En un intento de pertenecer, quiso alejarse de sus raíces y eso significaba no hablar más el idioma latino.

Isabel Merced junto a su madre Katherine y su hermano Gyovanni (Foto: Isabela Merced / Instagram)

“Mi primer idioma fue el español, pero crecí en Cleveland, Ohio, por lo que tuve que ajustarme a la gente de mi alrededor y tenía que hablar más inglés. Fui donde mi madre y le dije ‘ya no te voy a hablar más en español, te voy a responder en inglés, solo te estoy haciendo saber que así va a ser de ahora en adelante’”, explicó a su colega, Becky G.

La reacción de Katherine fue enviarla a pasar el verano de Estados Unidos a Perú, convivir con su familia y con una cultura diferente a la que estaba acostumbrada.

“Y la respuesta de ella fue mandarme a estudiar a Perú durante mi verano”, agregó.

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE ISABEL MERCED EN PERÚ?

Durante los meses que Isabel Merced vivió en Perú, se quedó con su familia por parte de madre. Algo que le sorprendió mucho fue la costumbre que hay en algunas casas de vivir todos juntos, pero en pisos separados. Esto es algo que se suele hacer en las ciudades, en donde los hijos construyen sus propios departamentos arriba de las casas de sus padres.

“Viví (en Perú) con mi familia, mi abuelo, conocí a mis primos. En otros pisos estaban mis tíos y tías, en el otro piso estaba mi abuela y más abajo estaba mi bisabuelo”, comentó.