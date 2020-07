Tras el éxito que obtuvo la primera película en el 2018, la secuela de “The Kissing Booth”, también conocida como “El stand de los besos”, llegó a Netflix y se convirtió rápidamente en uno de los títulos más vistos de la plataforma de streamig. La cinta trae de vuelta a los actores Joey King, Jacob Elordi y Joel Courtney, quienes se han ganado el cariño del público que quedó enganchado a la historia de amor de los protagonistas que también tuvieron un romance en la vida real.

En la primera entrega pudimos ver a Elle Evans (Joey King) abriendo una cabina de besos en su escuela secundaria porque nunca antes había sido besada. Allí conoce a su amor secreto, Noah Flynn (Jacob Elordi), quien es el hermano mayor de su mejor amigo, Lee (Joel Courtney). Elle debió elegir entre el amor y las reglas de la amistad.

Joey King y Jacob Elordi comenzaron su relación luego de grabar "The Kissing Booth" de Netflix

La historia de amor de Elle y Noah encantó al público, y los protagonistas llevaron su romance de la ficción a la vida real. Entonces, cuando Elordi y King confirmaron que estaban saliendo, muchos se emocionaron al ver cómo su química en la pantalla se extendía a la realidad. Sin embargo, los actores se separaron y los fanáticos estaban igualmente desanimados.

Y ahora que los actores regresan para “The Kissing Booth 2”, todos los ojos están puestos en su relación una vez más ¿Cómo se llevan ahora los protagonistas? ¿por qué Jacob Elordi y Joey King terminaron? Aquí te contamos su historia.

"The Kissing Booth 2" está protagonizada por Joey King, Jacob Elordi y Joel Courtney (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ JACOB ELORDI Y JOEY KING SE SEPARARON?

Las estrellas de The Kissing Booth, Joey King y Jacob Elordi, se conocieron por primera vez mientras filmaban su monstruoso éxito de Netflix en 2017 y comenzaron a salir muy rápido. Los actores ya estaban compartiendo fotos de su estrecha relación en sus cuentas de Instagram, donde podíamos ver imágenes amorosas entre sí. Fue así que la pareja finalmente confirmó que estaban saliendo en entrevistas con los medios.

“Bueno, pensé que era muy lindo cuando nos conocimos, pero comenzó como una amistad”, dijo King en una entrevista con la revista Bello. “Pero en poco tiempo comencé a darme cuenta, ‘¡Oye, creo que me gusta esta persona!’ Fue una experiencia muy interesante conocer a tu novio en el set porque pasas mucho tiempo juntos y te acercas tan rápido. Pasábamos 17 horas al día juntos, y todos salíamos después del trabajo y veíamos películas juntos y esas cosas. Fue grandioso”, agregó.

King y Elordi salieron durante casi un año. Pese a que todo parecía marchar bien entre ellos, la pareja terminó a fines de 2018. King eliminó todas sus publicaciones de Instagram de Elordi, y la pareja dejó se seguirse en redes sociales.

King pasó a trabajar en su serie de Hulu ganadora del premio Emmy, “The Act”. Mientras que Elordi pasó a filmar su proyecto de HBO, “Euphoria”. Cada uno decidió tomar rumbos diferentes y poco se sabe sobre los motivos que llevaron a que la pareja se separe.

Joey King y Jacob Elordi iniciaron su romance en la primera parte de “El Stand de los Besos", sin embargo, a finales del 2018 terminaron (Foto: Seventeen)

Ahora, la pareja volvió a reencontrare para “The Kissing Booth 2”. King y Elordi no han hablado sobre su ruptura, pero en una entrevista con el podcast Mood with Lauren Elizabeth, King reveló que besar a su ex nuevamente se sintió “loco”.

"Fue una experiencia salvaje, pero sinceramente, fue un momento realmente hermoso porque aprendí mucho sobre mí y crecí como actor, crecí como persona", dijo.

“Soy, como un gran fanático de The Kissing Booth, soy fan de cómo resonó en el mundo y resonó conmigo. Así que volviendo, y haciendo eso, y haciendo el sacrificio, obviamente, en lo que todos están pensando. No me estoy dirigiendo externamente, pero lo que estoy haciendo en el direccionamiento astuto, hacer esos sacrificios valió la pena”, agregó.

King y Elordi salieron durante casi un año, pero terminaron (Foto: Netflix)

En otras entrevistas, tanto Elordi como King hablaron sobre las presiones de estar en el ojo público, especialmente cuando se trata de su vida amorosa.

“En este mundo, todos quieren conocer su negocio y lo que está haciendo”, dijo King. “Y creo que es muy interesante cuando pasas por cosas y las personas sienten que les deben una explicación, pero entiendo. Para mí, he pasado por algunas cosas públicamente, algunas cosas en privado, se trata de encontrar el equilibrio, encontrar lo que te hace sentir cómodo. Y puede ser brutal, pero sabes que los finales felices llegan a aquellos que son pacientes”, explicó.

Por su parte, Elordi compartió un sentimiento similar. El actor enfatizó en que la atención no deseada a veces le molesta.

“Incluso el hecho de que alguien que no conoces sabe tu nombre puede ser muy incrédulo, pero luego, para mí personalmente, no tiene nada que ver conmigo”, explicó Elordi. “Simplemente no afecta la trayectoria de mi vida. Así que simplemente lo ignoro “, finalizó.

Joey King y Jacob Elordi tuvieron una relación corta pero intensa luego de "The Kissing Booth" (Foto: Variety)

MÁS SOBRE “THE KISSING BOOH”