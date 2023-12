La temprana partida de Pedro Suárez Vértiz ha conmocionado a sus seguidores, colegas y su entorno cercano. Jaime Bayly, confeso amigo del cantante peruano, le rindió un homenaje a través de su canal de YouTube y recordó la canción que le dedicó, poco después de su ruptura con Sandra Masías, madre de sus dos primeras hijas.

Pedro Suárez Vértiz falleció la mañana de este jueves a los 54 años y, desde Miami, Estados Unidos, su amigo Jaime Bayly le rindió un pequeño homenaje a través de su canal oficial de YouTube.

Bayly, quien ofrece contenido diario a sus miles de seguidores en dicha plataforma, se mostró dolido por la partida del músico, cuatro años menor que el escritor.

“Estoy triste, tristísimo. Estoy destruido, devastado. Silvia (su actual pareja) me dio la mala noticia. Ha partido el gran Pedrito, el legendario Pedrito”, dijo al inicio del video titulado “Ha muerto un genio”.

“Fue siempre tan bueno y merece estar en un lugar mejor”

A lo largo de su carrera, Jaime Bayly entrevistó hasta en diez ocasiones a Pedro Suárez Vértiz, intérprete de hits como “Un vino, una cerveza”, “Cuéntame”, entre otros. Los encuentros o “viajes impredecibles”, como calificó Bayly, no solo se dieron en Lima, sino también en Miami, donde reside actualmente y conduce un programa de televisión.

El escritor de ‘No se lo digas a nadie’ recordó particularmente que una entrevista en Miami estuvo a punto de cancelarse, pues su esposa Cynthia Martínez estaba a punto de dar a luz por cesárea.

“Él (Pedro) no podía viajar porque su esposa iba a dar a luz por cesárea al primero de los hijos de la pareja que se llama Salvador. Pedrito convenció a Cynthia y al ginecólogo; cambiaron la fecha de la cesárea para que pueda viajar a grabar la entrevista conmigo. Solo Pedrito hacía esas cosas”, dijo Bayly, profundamente conmovido.

La bondad y generosidad de Pedro Suárez Vértiz fue remarcada por Bayly, quien lo calificó como “el mejor amigo de todos” o incluso “un hermano”. “Merece estar en un lugar mejor, en un lugar donde pueda volver a cantar y a bailar”, subrayó, en referencia a su enfermedad.

La canción que Pedro Suárez Vértiz escribió para Jaime Bayly

A finales de octubre de 1997, Jaime Bayly y Sandra Masías se divorciaron sorpresivamente, luego de más de cuatro años de matrimonio. Uno de los más tristes con el anuncio fue Pedro Suárez Vertiz, amigo cercano de la pareja.

“Pedrito adoraba a Sandra, la quería mucho, era muy cercano a ella, y a Pedrito le afectó cuando Sandra y yo nos divorciamos”, recordó el escritor en su reciente video.

Cuando Bayly ya radicaba en Estados Unidos, el rockero llamó a su amigo para hacerle saber de un proyecto que lo involucraba.

“Por esos días, él (Pedro) sabiéndome tan triste, yo viviendo solo en esta isla, extrañando muchísimo a mis hijas Camila y Paola, y por supuesto, extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti”, recordó Bayly.

La canción fue titulada por Suárez Vértiz ‘Fantasma a presión’ y hace referencia al momento complicado que le tocó vivir a Bayly, luego de la separación con Sandra Masías y el alejamiento de sus hijas.

“Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo. Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia. Había bajado bien al fondo del océano y había visto los restos que estaban hundidos en la arena”, aseguró el entrevistador.

Bayly recordó algunos fragmentos de la canción y todo lo que produjo en él. “Lloré mucho con esa canción que escribió Pedrito sobre mí, que en cierto modo también aludía a quienes habían sufrido por estar cerca de mí. Eso era algo que él había capturado de mí, de mi destino que era una condena y una bendición. Él entendía bien que las personas que estaban cerca de mí”, recordó.

“Ese fue otro momento alto, intenso e inolvidable para mí, de mi amistad con Pedrito”, sentenció Bayly.

A pocas horas de conocerse la muerte de Pedro Suárez Vértiz, decenas de seguidores se han dirigido a su vivienda, ubicada en la cuadra 2 de la calle San Francisco de Miraflores, para dejarles arreglos florales y recordar sus icónicas canciones.

