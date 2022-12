Es difícil ver más allá del resultado final de una película. Por lo general, nos quedamos con lo que vemos en el cine o en la televisión y muy pocas veces nos damos cuenta de todo lo que sucede detrás de cámaras, ya sea bueno o malo, como lo que recientemente nos acabamos de enterar sobre “Los juegos del hambre” gracias a su protagonista Jennifer Lawrence.

La actriz estadounidense que interpretó a Katniss Everdeen contó algo que sucedió en la interna de las grabaciones hace ya más de 10 años. Y es que, cuando ella fue elegida para el personaje, los productores la sometieron a un estrés tremendo relacionado a su peso y contextura, lo cual sería una conducta digna de reprochar.

CUANDO LE EXIGÍAN PERDER PESO A JENNIFER LAWRENCE

Jennifer Lawrence y Viola Davis se unieron en una conversación para contar sus experiencias en la actuación para Variety. Fue allí cuando ambas actrices se sinceraron sobre diversas situaciones que han vivido a lo largo de su carrera profesional en Hollywood y la protagonista de “Los juegos del hambre” fue quien soltó un tema polémico.

De acuerdo a sus declaraciones, cuando fue seleccionada para encarnar el rol protagónico de la película, los productores encargados de la filmación solo hablaban de cuánto peso tenía que perder y así ejecutar el papel, por lo que fue calificada de estar un poco subida en cuando a los kilos de su cuerpo.

“Esos libros eran enormes y sabía que la audiencia eran niños. Recuerdo que la conversación más importante fue ‘¿Cuánto peso vas a perder?’ Además de que era joven y estaba creciendo y no puedo estar a dieta, no sé si quiero que todas las chicas que se van a disfrazar de Katniss sientan que no pueden porque no cumplen con el peso”, comentó la actriz.

Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre (Foto: Lionsgate)

SU SATISFACCIÓN AL ROMPER ESTEREOTIPOS

Además, Jennifer Lawrence comentó que, cuando hizo la película, no habían otras cintas de acción protagonizadas por una mujer, lo cual significó algo muy grande para ella debido a que marcó un antes y un después en una cultura que aún mantiene pensamientos y/o actitudes machistas.

Es por ello que ahora siente mucha emoción y orgullo al ver largometrajes que demuestran que cualquier persona puede encarnar un rol protagónico o cuando se ven situaciones de de igualdad en las escenas.

“Y me hace tan feliz cada vez que veo que sale una película que simplemente supera cada una de esas creencias y demuestra que es solo una mentira mantener a ciertas personas fuera de las películas”, añadió.