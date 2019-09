Jennifer López y Alex Rodríguez atraviesan por un excelente momento en su relación. La famosa pareja se ha convertido en una de las más estables del mundo de espectáculo y han celebraron oficialmente su compromiso en una fiesta íntima.

A través de su cuenta de Instagram, Jennifer López mostró cómo se llevó acabo su fiesta de compromiso que se realizó el pasado el viernes 27 de setiembre por la noche con invitados muy especiales.

La cantante y compositora Carole Bayer Sager fue la anfitriona de la fiesta en su mansión de Los Ángeles. "Fue una reunión con velas por todas partes, flores blancas y luces púrpuras", explicó la fuente de la decoración.

Los futuros esposos celebraron su fecha especial con sus amigos más cercanos y familiares, entre ellos estaban la mejor amiga de Jennifer López, Leah Remini, su manager Benny Medina, el presentador Ryan Seacrest y el actor Angelo Pagan.

"Fue una ocasión para celebrar su compromiso con todos sus amigos de Los Ángeles", dijo una fuente cercana a la artista.

En la velada también estaban los hijos de ambos y A-Rod compartió una foto en sus Instagram stories de Emme y Ella.

Como se recuerda, el pasado mes de marzo, tras dos años de noviazgo, el exbeisbolista le pidió la mano a la diva del Bronx en Bahamas. Seis meses después de aquel acontecimiento, J.Lo y Alex Rodríguez celebraron oficialmente su compromiso en una reunión íntima.

JLo lució un vestido “one shoulder” blanco mientras que Rodríguez llevó camisa blanca y chaqueta negra. En las fotos, aparecen acompañados de Emme, hija de la también actriz, y Ella, hija del deportista. Ambas de 11 años.

A-Rod tiene otra hija, Natasha, de 15 años. Ambas son producto de su matrimonio con Cynthia Scurtis, de quien se divorció en 2008.

Ver esta publicación en Instagram 9/27/19 Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo) el 29 de Sep de 2019 a las 2:25 PDT

¿JENNIFER LÓPEZ TENDRÁ UN HIJO DE ALEX RIDRÍGUEZ?

Jennifer Lopez está pensando en darles un hermanito a Emme y Max, los mellizos que tuvo con su expareja Marc Anthony. La popular cantante tendría un hijo con su actual pareja Alex Rodríguez.

"Creo que a mis hijos les haría una ilusión tremenda tener otro hermano o hermana. Adoran a las hijas de Alex y adoran el hecho de tenerlas en sus vidas. Formamos una familia bastante unida y creo que sería maravilloso que tuviesen más hermanos", confesó al programa Extra.

De hecho, no es la primera vez que Jennifer Lopez habla de la posibilidad de convertirse en madre de nuevo. Fue a principios de setiembre cuando durante otra entrevista confesó estar dispuesta a vivir esta experiencia nuevamente: “Sí, tendría más hijos”.

En la velada también estaban los hijos de ambos y A-Rod compartió una foto en sus Instagram stories de Emme y Ella. (Foto: Instagram)

¿CÓMO SERÁ LA BODA DE JENNIFER LÓPEZ Y ALEX RIDRÍGUEZ?

Recientemente Alex Rodríguez reveló que la cantante se está haciendo cargo de la planificación de la boda, y él solo la está dejando tomar las decisiones.

“Cuando piensas en los planes de boda y Jennifer es tu pareja, lo único que haces es... asentir muchas veces la cabeza. No sé en qué lugar exactamente va a ser, no sé lo que me voy a poner, no sé cuándo se realizará. Simplemente me voy a presentar”, contó.

Jennifer Lopez a punto de casarse, celebra fiesta de compromiso. (Foto:Instagram/@arod)

También se reveló que el menú de bodas de la pareja incluirá “francos de estadio” en un guiño a los antecedentes atléticos de Alex Rodríguez y que su primer baile lento no será coreografiado.

“Jen no coreografía nada. Ella es una sabia cuando se trata de todas esas cosas”, dijo el deportista sobre la estrella de Hustlers.

Ver esta publicación en Instagram #reunitedanditfeelssogood Una publicación compartida por Leah Remini (@leahremini) el 28 de Sep de 2019 a las 12:13 PDT

Jennifer López y Rodríguez confirmaron su relación en la primavera de 2017. Desde entonces, han compartido todos los detalles de su historia de amor. Este sería el cuarto matrimonio para la “La Diva del Bronx” quien la semana pasada revolcó las redes sociales al lucir una versión nueva del vestido verde de la firma Versace durante la Semana de la Moda de Milán.

La cantante y actriz está pasando por un buen momento profesional pues ha ganado buenas críticas por su película, “Hustlers”, actualmente en cartelera en Estados Unidos.