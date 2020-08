Jennifer Lopez no pudo más con la emoción y se quebró en el programa “World of Dance”, donde ejerce como jurado, luego de la presentación del equipo “MDC3”, en la que tres jóvenes interpretaron una balada llena de historia sobre el amor y la maldad. En las imágenes que la misma cantante compartió en su cuenta de Instagram se le ve emocionada, mientras que uno de sus compañeros intenta consolarla.

Desde el primer momento, la pareja de Alex Rodriguez afirmó que los participantes eran increíbles bailarines y que no pudo evitar conmocionarse por sus interpretaciones de la historia.

“Rara vez me quedo sin palabras, pero MDC3 realmente me dejó sin palabras. Una de las mejores actuaciones que hemos tenido en el escenario de “World of Dance”. El amor realmente puede mantener vivo a alguien”, señaló la intérprete de “El Anillo” en su red social.

En el video se escucha como la estadounidense calificó al baile de los tres jóvenes como una pieza llena de “emoción e intensidad”. Esto mientras se le veía los ojos rojos e intentaba contener las lágrimas con sus manos.

Por su lado, los participantes estaban llorando y agradecían las palabras de la estrella internacional. El baile al cual JLo hace referencia fue el que le dio el pase la semifinal. Ahora se conoce que MDC3 ganaron el famoso programa de baile que se transmite por la cadena NBC en Estados Unidos.

