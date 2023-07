Jennifer López es una de las celebridades que marca tendencias de maquillaje. Así como Kim Kardashian fue la cara del contorno marcado realizado por Mario Dedivanovic, JLo es conocida por su bronceado y piel jugosa. Esto no significa que siempre se lleve puesta base y sombras de ojos. Sin embargo, ella luce fabulosa incluso sin eso.

La intérprete de éxitos como “Ain’t Your Mama” y “On the Floor” trabaja con Scott Barnes desde hace 20 años y él es el responsable del increíble maquillaje de la artista. Su técnica consiste en crear el contorno antes de colocar la base. No obstante, en esta ocasión, queremos enfocarnos en una rutina más natural.

Jennifer López también se enfoca mucho en tener una piel saludable, por lo que lanzó su propia línea de cuidado y belleza, llamada JLo Beauty, la cual se enfoca en potenciar lo natural.

¿QUÉ PRODUCTOS USA JENNIFER LÓPEZ CUANDO NO QUIERE PONERSE MAQUILLAJE?

El viernes 7 de julio de 2023, Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram un video en el que compartió la rutina de belleza que suele seguir cuando no quiere maquillarse y no tiene tiempo de realizar algo muy elaborado. Aún así, mantiene el increíble aspecto que la caracteriza.

Jennifer López tiene 53 años y tiene una piel increíble (Foto: Jennifer López / Instagram)

Por ello, se mostró frente a cámaras sin maquillajes y mostró cómo cambia su look con tan solo dos productos.

“Estoy tarde (para un evento) y acabo de salir de la ducha, pero quería mostrarte cómo puedes obtener un glow instantáneo y lucir como si acabaras de llegar de la playa”, explicó a sus más de 249 millones de seguidores.

La rutina natural para tener una piel brillante consiste en protector solar y un filtro especial que te hará brillar.

Por supuesto, la cantante utilizó productos de su propia marca, los cuales fueron: JLo Beauty That Big Screen Broad Spectrum SPF 30 Moisturizer ($54), un humectante con protección solar, y That Star Filter Complexion Booster ($39), un primer que da el aspecto luminoso.

Después de aplicar los productos, automáticamente, Jennifer López lucía un rostro con aspecto humectado, jugoso y sin imperfecciones.