La cantante británica Jessie J vivió uno de los sustos más grandes de su vida tras celebrar Navidad. A través de un directo de Instagram, la artista reveló que fue hospitalizada luego de despertar sin poder escuchar por el oído derecho y siendo incapaz de caminar en línea recta.

Jessie J, de 32 años, contó que los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Ménière y que luego de que le recetaran el “medicamento correcto” su estado de salud mejoró. La inusual experiencia que vivió, la alarmó mucho y quiso compartirla con sus seguidores en redes sociales, donde recibió mucho apoyo y consejos.

“Me desperté y sentí que estaba completamente sorda de mi oído derecho, no podía caminar en línea recta”, dijo en Instagram Live, según el Daily Mail. “Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, mucha gente se ha acercado a mí y me ha dado buenos consejos, así que me he quedado callada”.

¿Qué es la enfermedad de Ménière?

Según información de MedlinePlus, plataforma gubernamental estadounidense de salud, la enfermedad de Ménière es un trastorno del oído interno que afecta al equilibrio y la audición.

Algunas personas que sufren de la enfermedad de Ménière tienen ataques. Estos pueden ocurrir sin aviso o luego de un corto período donde la persona sufrió de tinnitus o sintió presión o dolor en el oído afectado.

También pueden presentar ataque de vértigo de vez en cuando y otras pueden tener ataques más frecuentemente durante varios días. Otras personas con la enfermedad tienen ataques tan fuertes donde el mareo es tan intenso que pierden el equilibrio y se caen.

Las causas de esta afección pueden estar relacionadas con varios factores como traumatismo craneal, infección del oído, consumo de alcohol, alergias, estrés, enfermedad viral reciente, entre otros.

En su testimonio, Jessie J reveló que en un inicio se desconcertó pero luego se mostró agradecida con la atención oportuna de los doctores: “Estoy muy agradecida por mi salud. Simplemente me desconcertó. La víspera de Navidad estaba en el Otorrinolaringólogo y decía: ‘¿Qué está pasando?’ Pero me alegro de haber ido pronto, descubrieron lo que era muy rápidamente y me recetaron el medicamente correcto, así que me siento mucho mejor hoy”, señaló.

Después, la artista detalló en Instagram la sensación que siente con esta enfermedad: “Ahora estoy viendo ‘Gambito de Dama’ con el dedo en mi oído. Vi el primer capítulo cuatro veces porque no puedo concentrarme y mi oído suena como si alguien entrara y encendiera un secador del pelo”.