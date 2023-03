En las últimas décadas, el deporte en España ha dado un salto de calidad importante, obteniendo títulos continentales y mundiales en diversas disciplinas y en momentos que poseen la voz de Jesús Álvarez, el reconocido presentador de TVE que durante más de 45 años formó parte de la cadena estatal.

De los 65 años que tiene en la actualidad el periodista, 47 de estos los pasó en la Televisión Española, lo cual habla no solo de su importancia, sino del respeto que debería infundir en los pasillos de la sede central de Sáinz de Baranda en Madrid.

Pese a esto, Álvarez no solo ha admitido sentirse decepcionado del trato que recibió por parte de la Corporación de Radio y Televisión Española, sino que ha denunciado la irrespetuosa forma en la que la directiva de la cadena manejó su salida.

El conductor estuvo por más de 35 años en TVE (Foto: jesusalvareztve / Instagram)

LA SALIDA DE JESÚS ÁLVAREZ DE RTVE

A diferencia de otros rostros que se retiraron de la cadena, como Ana Morgade o la separación de Juan Carlos Rivero, en el caso de Álvarez, se esperó que cumpla los 65 años que indica la ley y así pasarlo como jubilación, esto pese a que el propio conductor aseguró que tenía “dos proyectos más”.

En conversación con “El Debate”, el conductor denunció que la directiva de la cadena se negó a escucharlo pese a su importante trayectoria e influencia.

“En televisión falta mucha mano izquierda. Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme. A mí no me ha recibido nadie y he llamado a varias puertas para hablar cinco minutos con la gente”, se quejó.

Para Jesús, el ser atendido pasaba por “una cuestión de educación”, más que de una decisión directiva, pues no se tomaron el tiempo de escuchar sus propuestas e ideas.

“Me puedes decir ‘Jesús, oye, en este momento esto no cuenta entre nuestros proyectos, o ahora mismo no podemos afrontarlo’. Lo que sea. Pero recíbeme. Por lo menos escúchame. Que llevo muchos más años en la casa que tú”, explicó.

Jesús Álvarez reconocido como embajador de la Gala del Deporte de Cantabria (Foto: jesusalvareztve / Instagram)

JESÚS ÁLVAREZ “FUE JUBILADO” POR TVE

Días después, el conductor conversó con “Pronto”, donde fue aún más duro, indicando que se siente decepcionado de las decisiones de la cadena estatal a la que le dedicó tantos años.

“Me jubiló TVE. Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa”, aseguró.

En la entrevista, el conductor no pudo evitar referirse a los motivos de la salida de Raquel Martínez, presentador del Canal 24 Horas, asegurando que no le sorprendería que esta ocurra por los mismos motivos que le ocurrieron a él.

“A lo mejor los dirigentes de esa casa deberían dejar de mirarse el ombligo, deberían pensar qué están haciendo mal o por qué la gente toma determinadas decisiones”, disparó.