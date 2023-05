Después del resultado positivo que obtuvo en su mediático juicio, Johnny Depp está listo para revivir su carrera. El actor no solo ha estrenado títulos como “Jeanne du Barry”, sino que retomó las presentaciones con su banda, Hollywood Vampires, pero una lesión ha ocasionado que reprograme algunas fechas.

El pasado 16 de mayo, se estrenó en el Festival de Cannes la película dirigida por Maïwenn y protagonizada por Depp. Por ello, el intérprete ha estado en constantes eventos para promocionar su reciente proyecto.

Además, su ocupada agenda para el mes, e inicios de junio, incluía tres presentaciones en Estados Unidos. Sin embargo, un percance en la salud del actor de 59 años ha ocasionado que los conciertos en Boston, Manchester y Bethel sean pospuestos.

¿POR QUÉ JOHNNY DEPP CANCELÓ PRESENTACIONES CON HOLLYWOOD VAMPIRE?

Johnny Depp no podrá presentarse en los conciertos de Hollywood Vampires debido a una lesión que sufrió el tobillo. Aunque intentó realizar sus actividades con más cuidado, su intenso itinerario habría ocasionado que su situación empeore y los médicos le han recomendado descanso.

A través de sus historias de Instagram, el actor de películas como “Piratas del Caribe” y “Alicia en el país de las maravillas” explicó la situación a sus fanáticos de Estados Unidos que esperaban verlo en el escenario.

“Queridos amigos, lamento decir que me he fracturado el tobillo, ¡lo cual es un lastre! Comenzó como una pequeña fractura, pero en algún lugar entre Cannes y el Royal Albert Hall empeoró en lugar de mejorar. Varios profesionales médicos me han sugerido encarecidamente que evite cualquier actividad por el momento y, lamentablemente, no puedo viajar en este momento”, escribió.

Asimismo, se disculpó con las personas que habían comprado sus entradas para ver a Hollywood Vampires en concierto.

“Los muchachos y yo lamentamos mucho extrañarlos en New Hampshire, Boston y Nueva York”, agregó.

El comunicado que publicó Johnny Depp en sus redes sociales (Foto: Johnny Depp / Instagram)

Sin embargo, no todo está perdido, pues también anunció las nuevas fechas en las que regresarán a las respectivas ciudades para dar su esperada presentación.

“Les prometo que les daremos un increíble concierto a todos en Europa y daremos lo mejor en la costa este al final del verano. Les recompensamos a aquellos que hayan pagado por esas presentaciones. Nuevamente, mis más sinceras disculpas. Todo mi amor y respeto”, finalizó.

¿CUÁLES SERÁN LAS NUEVAS FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE HOLLYWOOD VAMPIRES EN ESTADOS UNIDOS?