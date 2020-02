El cantante Josimar Fidel sorprendió a todos sus seguidores al indicar que no está casado. Como se recuerda, todos sus fanáticos fueron testigo de la ceremonia que organizó para unirse a su expareja, Gianella Ydoña.

El programa “América Hoy” reveló declaraciones que el salsero brindó a un medio local y niega estar casado.

“Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos", dijo el músico.

Josimar

“El sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”, concluyó el intérprete de ‘La mejor de todas’.

Cabe indicar que Josimar se encuentra comprometido con María Fe Saldaña y aseguró que no tiene ningún impedimento para contraer matrimonio. La pareja aún no cuenta con fecha para la boda.

