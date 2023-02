Hace unos días, Gloria Aura se presentó en “El minuto que cambió mi destino” de Gustavo Adolfo Infante, donde reveló varios detalles de su carrera e hizo una preocupante denuncia, pues acusó a Juan Carlos Casasola de agredirla durante una presentación de “Cats”, la obra teatral en la que ambos participaban.

Según indicó la actriz de “La Herencia” y “Por amar sin ley”, llegó a temer por su seguridad debido al acoso constante del actor durante su paso por la obra, además de asegurar que nunca tuvo algún inconveniente con Manuel Landeta.

Antes las acusaciones de acoso y agresión, el comediante, recordado por su paso en “Guerra de Chistes”, acudió al mismo programa en su edición siguiente para aclarar lo ocurrido con su excompañera y explicar los motivos de su enemistad.

"Cats" es una de las obras de teatro más populares en México (Foto: Forbes México / YouTube)

JUAN CARLOS CASASOLA EXPLICA INCIDENTE CON GLORIA AURA

¿Por qué pelearon Juan Carlos Casasola y Gloria Aura?

En la más reciente edición de “El minuto que cambió mi destino” el comediante le reveló a Gustavo Adolfo Infante que la actriz tenía una mala relación con el elenco de la obra, pero que con él se notó más la antipatía que le tenía, debido a que le quitó el papel a la fallecida Maru Dueñas.

“Se la pasó literalmente por el arco del triunfo, siendo literalmente ella la señora Maru Dueñas. Le valió tres cacahuates, no entraré en detalles de qué fue lo que pasó, pero con eso fue suficiente para que yo no tuviera ninguna buena vibra con ella”, explicó la celeb de México.

De acuerdo con Casasola, la actriz no trató bien al personaje de “Bombonachona”, la cual interpreta un baile de tap en el musical, por lo que su desinterés no cayó bien en el elenco de la obra.

“Por razones que yo desconozco y no me interesan le dieron el papel... cuando la que tenía que haberlo hecho era Maru Dueñas que estaba en el elenco, pero como Gloria Aura estaba en el programa tal, hija de Kiko Campos, se lo dieron a ella y trató al papel como una falta de respeto y con un desinterés, con un desdén de ‘Yo soy Gloria Aura y a mí este proyecto me queda chico’, entonces no se ganó el mal rollo mío, se ganó el de toda la compañía”, acusó.

Gloria Aura es una reconocida actriz de televisión y teatro en México (Foto: gloriaaura / Instagram)

¿Juan Carlos Casasola agredió a Gloria Aura?

En la entrevista, Juan Carlos no solo explicó los motivos de su rivalidad con Aura, sino también negó la supuesta agresión, asegurando que esto se debió a un error de la propia actriz y que el no pudo frenar y la impactó.

“Yo no era muy buena onda con ella, la verdad, pero claro que no. Eso es lo que ella dice, pero en ‘Cats’ tú no te puedes mover de posición, es milimétrica. Si vienes con un personaje corriendo, no puedes ponerte en donde no te tocaba. Eso fue lo que ella hizo”, explicó.

Según comentó, Gloria no se ubicó donde debía y durante la puesta en escena no pudo evitarla y terminó por impactarla.

“Se paró en donde yo tenía que pasar y cuando me di cuenta la tenía enfrente y me la llevé puesta, por supuesto, pero ni fue intencional, ni a propósito”, sentenció.

GLORIA AURA RESPONDE A JUAN CARLOS CASASOLA

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana se pronunció sobre la versión de Juan Carlos Casasola y lo acusó de “machito, agresivo e inmaduro”, además de calificarlo de “mentiroso”.

“Debiste aprovechar el espacio que te dieron para pedirme disculpas. Pero claro, una persona de tu calaña jamás haría eso”, indicó, junto a un enlace al video de la denuncia.