Este 28 de agosto se cumplen 4 años de la muerte de Juan Gabriel pero el mundo entero sigue recordando a ‘El Divo de Juarez’ a través de su legado musical, con el que llenó grandes auditorios a nivel internacional gracias a su poderosa voz y sus canciones capaces de hacer derramar una lágrima hasta la persona con el corazón más duro al cantarle al desamor en todas sus variantes. Por eso, compartimos un recopilatorio de 5 de sus temas más exitosos para conmemorar un nuevo aniversario de su partida a la inmortalidad:

Hasta que te conocí: La canción fue lanzada en 1986 y llevó a Juan Gabriel a presentarse en el Palacio de Bellas Artes, como uno de los grandes momentos de su carrera como artista. Sin duda, este tema -que fue una especie de catarsis sobre su complicada relación con su madre, que lo abandonó en un orfanato cuando era niño- consagró a Juan Gabriel como una estrella y sigue siendo una de las más pedidas por sus fanáticos en las listas musicales hasta la fecha.

Amor eterno: Si bien Juan Gabriel la escribió para que sea interpretada por Rocío Durcal, no cabe duda que forma parte de su trayectoria en los escenarios, ya que la consideraba una “oración” de amor y la cantaba en la mayoría de sus conciertos. De acuerdo al periodista Gustavo Pérez, ’El Divo de Juárez’ la compuso tras enterarse de la muerte de su madre cuando estaba en Acapulco pero su exrepresentante Joaquín Muñoz asegura que estaba dedicada a su primer amor: Marco.

Abrázame muy fuerte: Otra canción que no puede faltar en la lista de grandes éxitos de Juan Gabriel. Según Guadalupe Yépez Torres, su amiga de infancia, el ‘Divo de Juárez’ compuso el tema perteneciente al álbum homónimo que lanzó en el 2000 -que a su vez fue el séptima del artista en convertirse en número uno en los lista Billboard Top Latin Songs- para su hermana Virginia Anguilera Valadez en un momento que ella se encontraba muy enferma.

Querida: La canción fue lanzada en 1984 como parte del disco Recuerdos II, con el que alcanzó su consagración artística y comercial ya que fue con la que se hizo conocido tanto en su natal México como en el resto de Latinoamérica. Sobre el origen de la canción, muchos dicen que fue compuesta en memoria de su madre, aunque algunos biógrafos señalan que en realidad estaba dedicada a su exrepresentante Joaquín Muñoz, otro de sus grandes y supuestos amores.

Así fue: “Perdona si te hago llorar / Perdona si te hago sufrir / Pero es que no estaba en mis manos / Me he enamorado”. Si bien Juan Gabriel escribió esta canción para Isabel Pantoja para su disco Desde Andalucía (1988), el mexicano la hizo parte de su repertorio con el paso del tiempo e incluso, la versión más conocida hasta ahora del tema es cuando la interpretó en el Palacio de Bellas Artes en 1997 por motivo de la celebración de sus 25 años de carrera artística.

MIRA MÁS SOBRE JUAN GABRIEL