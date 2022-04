Por diversas razones, muchas personas optan por operarse su nariz en algún momento de su vida y el influencer Juanpa Zurita no ha sido la excepción y él mismo ha mostrado que tomó esa decisión por más que hace algunos años ya había pasado por el quirófano para atenderse en la misma zona del cuerpo.

A través de unas publicaciones en sus cuentas de redes sociales, el mexicano publicó algunas fotografías de su proceso de operación y posterior recuperación, lo cual preocupó a sus millones de fanáticos, quienes querían saber qué había pasado y por qué se volvió a operar la nariz.

Aprovechando aquellas publicaciones en Instagram, Juanpa Zurita contó todos los detalles de su operación y reveló qué fue lo que lo motivó para someterse a una nueva cirugía en la nariz, tranquilizando un poco a su seguidores.

El influencer mexicano volvió a entrar a los quirófanos para operarse la nariz (Foto: Juanpa Zurita / Instagram)

¿POR QUÉ JUANPA ZURITA SE VOLVIÓ A OPERAR LA NARIZ?

Como ya lo indicamos, hace algunos años Juanpa Zurita se operó la nariz, así que es un poco llamativo que nuevamente haya entrado al quirófano para lo mismo, pero el mismo influencer se encargó de revelar todos los detalles.

Lo que contó la celebridad de internet es que su operación en la nariz se dio a que tenía el tabique desviado y esto le estaba generando varios problemas de salud.

“Por fin arreglamos el mendigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aproximadamente 4 años, en los que cada 3 o 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto solo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”, escribió.

Sin embargo, llama mucho la atención que, luego de algunos años se haya operado nuevamente, así que Zurita contó qué pasó para que vuelva a someterse a una cirugía.

“Sorprendentemente, aunque ya me había operado hace 6 años, en una de mis chocoaventuras me pegué en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía. Al parecer, eso fue suficiente para que mi tabiqué se fuera chueco y con el tiempo, como la torre de pisa, se fue poniendo peor”, detalló la celebridad digital.

SU SENSACIÓN TRAS LA OPERACIÓN

Luego de haberse operado, Juanpa Zurita contó cómo se sentía y, felizmente, para él y su entorno cercano, ya está muy bien y ahora deberá continuar con su proceso de recuperación.

“Me emociona poder respirar al 100%, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar mi salud. Gracias Doctora Medrano, eres una bala”, añadió en su mensaje.