“Game of Thrones” (“Juego de Tronos”) fue una de las series más populares de la década pasada, logrando récords de sintonía y una gran expectativa de los episodios finales de la producción de HBO.

La serie, además, significó el trampolín para jóvenes promesas de la actuación que, posteriormente, tendría un destacado paso en otras franquicias, como Jason Momoa (“Aquaman” de DC Comics), Lena Headey (Gorgo en la saga de “300″), Kit Harington (Black Night en “Eternals” de Marvel) y Emilia Clarke.

Sin embargo, no todo sería positivo en la megaproducción de HBO, pues algunos no guardan buenos recuerdos de su paso por la serie, cuyo final, además, no fue satisfactorio para muchos seguidores.

Emilia Clarke y Jason Momoa en una escena de la segunda temporada (Foto: HBO)

LOS ANEURISMAS DE EMILIA CLARKE

Recientemente, la celeb de Estados Unidos se presentó en Sunday Morning de BBC One, donde reveló que sufrió dos aneurismas que dejaron una gran parte de su cerebro “inutilizables”.

De acuerdo con la actriz de 35, pertenece “a la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”.

La artista que interpretó a “Daenerys Targaryen” señaló que el primer aneurisma ocurrió en 2011, tras la temporada uno de la serie, cuando sufrió un derrame cerebral; mientras que el segundo sucedió en 2013 y requirió una cirugía, pues el daño se había duplicado.

“Obtienes mucha perspectiva. La cantidad de mi cerebro que ya no se puede utilizar... Falta bastante, algo que me provoca la risa”, indicó en un intento por aliviar la gravedad del problema.

“Porque los accidentes cerebrovasculares, básicamente, tan pronto como cualquier parte de tu cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparece. Y así, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que falte, desaparece”, explicó.

Las secuelas de los dos aneurimas no tardarían en aparecer, y se traducirían en una afasia, llevándola a casi no recordar su nombre y olvidar algunas funciones básicas.

Afortunadamente, la actriz ha conseguido continuar con su carrera, participando de varias representaciones. “Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar una línea”.