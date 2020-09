Netflix estrenó “Julie and the Phantoms” el pasado 10 de septiembre del 2020, una comedia americana creada por Dan Cross y David Hoge. La misma estuvo basada en la serie de televisión de Brasil “Julie e os Fantasmas”, que se produjo en Nickelodeon Brasil en el 2011 con un total de 26 episodios.

"Julie and the Phantoms” sigue a Julie, interpretada por Madison Reyes, mientras supera el dolor que rodea la muerte de su madre y vuelve a hacer música. La ayudan los músicos fantasmas de la banda Sunset Curve, que murió en 1995 después de comer salchichas contaminadas.

Mientras Julie procesa la muerte de su madre, los fantasmas deben aceptar sus propias muertes prematuras y llorar las vidas que dejaron atrás. Después de enterarse de que los fantasmas son visibles mientras actúan con Julie, forman la banda “Julie And The Phantoms” mientras los cuatro lidian con su dolor.

No obstante, el final terminó con un enorme gancho para la siguiente temporada, ya que ninguno de sus fans esperaban que los fantasmas que habían estado junto a Julie tuvieran otra oportunidad de pronto. ¿Cómo fue esto posible y qué significa para la siguiente parte? Screenrant hace el análisis del final de “Julie and the Phantoms”.

¿QUE PASÓ Y QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “JULIE AND THE PHANTOMS”?

¿Qué pasó al final de "Julie and the Phantoms" y qué significa para la segunda temporada de la serie? (Foto: Netflix)

Con la intensidad aumentando con cada giro, los fantasmas se dan cuenta de que no tienen otra opción que contarle a Julie lo que les está sucediendo y encontrar la manera de hacer realidad su último deseo. Le cuentan sobre el Orpheum y trabajan en un plan para reservar un concierto allí.

Mientras tanto, el secreto de Julie se revela a dos personas muy importantes. Primero, su hermano Carlos descubre el CD Sunset Curve y en su cartel reconoce a los chicos que tocan en la banda de Julie. Primero, piensa en exponerlos al mundo como fantasmas, pero cuando se da cuenta de lo importantes que son para Julie, decide dejarlo y no contarle a nadie al respecto.

Otra persona que se encuentra con esta revelación es Trevor. Había sido miembro de Sunset Curve como Bobby, y después de la muerte de los miembros de su banda, encontró el éxito vendiendo las canciones escritas por Luke y cambió su nombre a Trevor. Reconoce a sus antiguos compañeros de banda cuando los ve en el video que hizo el padre de Julie durante la fiesta en casa.

Está desconcertado por su existencia, pero todavía no tiene la oportunidad de hacer nada al respecto. El plan para tocar en el Orpheum está en marcha y parece que los fantasmas podrían cruzar al otro lado. Pero justo antes de eso, Caleb llega y trata de frustrar su plan. Los lleva de regreso a su casa y mediante otra actuación explosiva, intenta convencerlos de que acepten su oferta.

También cuestiona su último deseo y se pregunta si los fantasmas están listos para aprovechar esa oportunidad. Mientras tanto, su ausencia preocupa a Julie, quien cree que se les puede haber acabado el tiempo. Ella llama a su madre para que la ayude y consigue una señal cuando una mujer le da una dalia, la flor favorita de su madre.

Ella sube al escenario, sin saber si los fantasmas aparecerán o no, pero para su sorpresa, lo hacen. La banda actúa de manera brillante y los Phantoms se quedan el tiempo suficiente para hacer una reverencia. Una vez que regresan a casa, Carlos le dice a Julie que conoce su secreto. Ella va al garaje para despedirse de los fantasmas pero descubre que aún no han cruzado al otro lado.

Parece que Caleb tenía razón; tocar en el Orpheum no era su último deseo. A medida que comienzan a debilitarse, Julie les ruega que acepten el trato de Caleb, pero ellos se niegan y juran que nunca volverán allí. Mientras comparten las últimas palabras entre ellos, sucede algo extraño.

El toque de Julie le da energía a Luke y comienza a sentirse más fuerte. Lo mismo sucede con Reggie y Alex cuando se abrazan en grupo. Cuando comienzan a brillar, el sello de Caleb desaparece de sus muñecas y recuperan sus fuerzas. Si bien no se explica la lógica de este acto, deja en claro que Caleb no es tan poderoso como se creía.

Una forma de explicar el evento sería que Caleb había estado fanfarroneando. El sello y la fecha límite fueron solo un truco para hacer creer a la gente que él es lo suficientemente poderoso como para destruirlos. Por miedo, se rendirían a él. Pero los Fantasmas no lo hacen y, por lo tanto, se anuncia el engaño de Caleb.

Cuando expira el plazo para el sello, su efecto también disminuye. Otra explicación podría tener algo que ver con la madre de Julie. Previamente, Flynn le había dicho que la razón por la que Julie puede ver a los fantasmas podría ser porque tiene algo que ver con su madre. Si bien no vemos el fantasma de la madre en toda la temporada, Julie recibe señales de ella. ¿Podría ser ella quien los salvó?

El último misterio que deja la serie es la posesión de Nick, que fue presentado como el eterno chico enamorado de Julie. A lo largo de la temporada, él desarrolla sentimientos por ella. Al final del último episodio, termina fuera de la casa de Julie con un ramo. Antes de que pueda tocar el timbre, Caleb aparece y lo posee.

Resulta que no está muy contento con que los fantasmas escapen de su alcance. Ha vuelto para vengarse, no solo de ellos, sino también de Julie. Y planea hacerlo con la ayuda de Nick por lo que es claro el rumbo que tendrá la segunda temporada de “Julie and the Panthoms”, ya que tendrán que luchar contra Caleb y salvar a Nick en el proceso.

