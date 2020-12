El coronavirus (COVID-19) llegó en marzo del 2020 para frustrar todos los planes de este año. Sin duda alguna todos se han visto afectados de alguna manera por esta pandemia, ya sea en el ámbito económico, en la salud, en términos de relaciones personales o en cualquier plan que se habían propuesto completar este año.

Para Julio César Preciado Quevedo, esta pandemia ha sido como una sentencia de muerte. El recordado cantante de la Banda Sinaloense El Recodo de Don Cruz Lizárraga tuvo una exitosa carrera en la música lanzando su último sencillo como solista en el 2015, “Más original que nunca” de la mano de La Original Banda El Limón.

Lastimosamente, con el pasar de los años no solo su fama y éxito comenzaron a deteriorarse, sino también su salud hasta llegar a un punto crítico en este 2020. Preciado ha tenido algunas terribles enfermedades que ha decidido ocultar al ojo público, pero en una reciente entrevista para “De Primera Mano” decidió sincerarse y contar su complicada situación.

Solo las personas más cercanas a él han sabido que ha estado internado varias veces en el hospital durante los últimos meses del 2020, realizando numerosos gastos que lo han llevado hasta el punto de tener que vender su casa para poder recuperarse por completo. ¿Qué fue lo que dijo exactamente a “De Primera Mano”? Aquí te lo contamos.

JULIO PRECIADO ENFERMÓ DE NEUMONÍA Y DENGUE

Julio Preciado fue muy famoso en México y en el mundo gracias a sus canciones (Foto: Instagram)

En la entrevista brindada en exclusiva para “De Primera Mano”, el cantante reveló que desde el 13 de enero hasta la fecha había tenido muchas complicaciones de salud, siendo el 2020 uno de los años más difíciles que le ha tocado vivir. Él tuvo que someterse a un trasplante de riñón, tuvo neumonía, un absceso en los testículos y contagió una grave enfermedad.

“Aguantando el último tramo del 2020 que ha sido muy duro desde el 13 de enero a la fecha. Fue difícil aguantarme 30 días acostado en la cama, después de estar sano”, contó el cantante. mencionando que espera con ansias empezar un nuevo año para poder superar todos sus problemas de una vez por todas.

Lastimosamente, en noviembre del 2020 se contagió de dengue. “Lo último que me pegó fue dengue en el mes de noviembre, pero ya no quise publicarlo porque la gente va a decir que estoy salado y ya no van a venir ni a saludarme. No podía sacarlo de manera normal porque el dengue cuando te pica el mosco te da fiebre, pero para mí no está permitido por mi trasplante”, reveló Julio Preciado.

Julio Preciado ha estado positivo en todo este proceso de las enfermedades (Foto: Instagram)

Normalmente, la enfermedad presenta una fiebre que dura hasta 7 días como máximo, pero en el caso de Preciado no se le permitía tener tan alta temperatura por su trasplante de riñón, por lo que tuvo que estar en cama durante 30 días soportando los síntomas del mal que lo llevó a pensar que moriría por ella.

“No quise que se hiciera público y fue una etapa difícil el ultimo tramo en el que empiezas a renegarle a Dios (..), si ya había sufrido con el riñón y otra vez en cama, pero Dios le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros”, finalizó la anécdota con su buen humor que lo caracteriza, pasando al próximo tema que también sorprendió a sus fans.

Durante todos estos meses el cantante ha podido solventar sus gastos gracias al capital que ha estado ahorrando desde sus años de éxito, pero salir de esta última enfermedad significó un desembolso enorme para él y su familia, así que están pensando vender una de sus propiedades para poder llegar con éxito al mes de enero y febrero:

A pesar de todo, Julio Preciado siempre ha estado positivo (Foto: Instagram)

“No he tenido que vender ninguna de mis propiedades, pero estamos por vender una porque es para remediar los males, es para poder salir adelante el mes de enero y febrero. Después de esta enfermedad no puedo decir que ya me puedo morir tranquilo porque ya no tengo el capital que tenía antes y no sé cómo le hemos hecho, pero hemos salido adelante”.

A pesar de todo, durante toda la entrevista Julio Preciado se mostró muy positivo, con energía y dispuesto a seguir batallando contra cualquier enfermedad que se le presente. Sus seguidores agradecen que, a pesar de haber estado internado algunos meses y enfermo con otros males, no se haya contagiado del coronavirus.

Julio Preciado superó varias enfermedades este año (Foto: De Primera Mano)

