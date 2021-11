Después de cuatro años, el público peruano se despedirá de “De vuelta al barrio”, producción que conquistó los hogares a través de la señal de América TV y que pondrá fin a su historia en diciembre 2021. Pero no pasará mucho para que la audiencia se enganche con una nueva historia que promete adueñarse de la preferencia de todos. Se trata de “Junta de vecinos”.

“Junta de vecinos” contará con la participación especial de la actriz mexicana Cynthia Klitbo, recordada villana de telenovelas de gran éxito en su país. Además de ella, la producción también contará con la querida actriz argentina Bárbara Torres, famosa por interpretar a Excelsa en “La Familia P. Luche”.

Junto a las estrellas internacionales, la nueva serie peruana contará con un importante cartel de actores nacionales, entre los que destacan Andrés Wiese, Priscila Espinoza, Sergio Galliani, Miguel Iza, Karina Jordán, Ignacio Di Marco, entre otros. Pero, ¿cuándo podremos gozar de esta nueva producción? A continuación, todos los detalles.

Cynthia Klitbo, Andrés Wiese y Priscila Espinoza en "Junta de vecinos" (Foto: América TV)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUNTA DE VECINOS?

De acuerdo con la actriz Cynthia Klitbo, “Junta de vecinos” se estrenará el próximo 13 de diciembre. Eso sí, por ahora no se sabe el horario en el que será emitido. “Ya tenemos fecha, el 13 de diciembre. No digo la hora porque eso mi productor ya lo sabe. Estoy muy contenta porque me di el gusto de trabajar con PROTV y con un elenco de grandes actores y actrices peruanos”, señaló.

Cabe mencionar que en la parrilla de programación de América TV, “De vuelta al barrio” y “León de la cumbia” se encuentran en su recta final, por lo que deberemos esperar a ver si “Junta de vecinos” ingresará a remplazar a una de ellas o si, por el contrario, compartirá horario, como suele hacer el canal de televisión.

¿DE QUÉ TRATA “JUNTA DE VECINOS”?

En el primer avance de la producción peruana, se pudo conocer a Genoveva, personaje interpretado por Cynthia Klitbo. “Conoce a Genoveva de la Colina, dramática como ella sola, interpreta su vida como una auténtica telenovela. Luego que un incidente apagara su fama la llegada de dos nuevos inquilinos le dará un giro a su vida”, se escucha en la promoción.

Por su parte, la actriz mexicana brindó detalles sobre su papel en la comedia “Junta de vecinos”.

“La historia transcurre en un edificio y en la vida de quienes viven ahí. Mi personaje es una actriz peruana que emigra a México de jovencita y debido a un problema grande queda vetada del mercado latino. Después de muchos años se ve forzada a volver a la casa de sus padres ya fallecidos en Lima. Aquí se reencuentra con el amor de su vida (Galliani), quien la dejó plantada en el altar”, comentó en un primer momento la artista en una entrevista con Somos de El Comercio.

“Este personaje, que se llama Genoveva, es muy chistoso, ocurrente, ególatra y echada a perder por la vida. Ella, por ejemplo, se hace la que nunca se acuerda del nombre de la gente, pero en realidad sí se lo sabe, solo que quiere menospreciarlos de esa forma. Es loca, nadie se lo pide, pero ella decide hacer una audición para Pedro Almodóvar. Genoveva es protagonista de la serie, pero en verdad son varias las historias de los vecinos que sostienen el show”, detalló.