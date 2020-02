Está imparable. La cantante estadounidense Billie Eilish no solo inició el 2020 consagrándose como la gran triunfadora de los premios Grammy y actuando en la noche de los Oscar, sino que acaba de dejar impactado al mundo entero con su nueva canción titulada ‘No Time to Die’ (‘Sin tiempo para morir’) y Justin Bieber no dejó de expresar lo que sintió al escucharla, algo que la emocionó pues hace algún tiempo se declaró ‘Belieber’ y hasta cumplió su mayor sueño que era conocerlo.

El sencillo será el tema principal de la próxima película del agente 007, la que se convertirá en la 25.° entrega de la célebre saga de James Bond. Fue compuesto por la propia Billie Eilish y producido en colaboración con su hermano Finneas O’Connell y Stephen Lipson. En los arreglos musicales participó el galardonado compositor Hans Zimmer.

La californiana de 18 años hizo la presentación oficial de su canción el 13 de febrero en sus redes sociales y con un video en YouTube. Tras esto, Justin Bieber le dedicó una mención en Instagram Stories y no dudó en escribir “orgulloso de ti”.

Y es que Billie Eilish se ha convertido en la persona más joven en la historia de la franquicia del agente 007 en escribir y grabar una pieza para una de sus películas. Esta es una balada de cuatro minutos que habla de la traición y desesperación.

Billie Eilish no dudó en compartir en su cuenta oficial el mensaje que le mandó Justin Bieber. (Foto: Instagram)

La letra de la canción sugiere un romance que tiene un final decididamente infeliz, mientras Eilish canta en un coro: "Fool me once, fool me twice/Are you death or paradise? "Now you'll never see me cry/There's just no time to die." ("Engáñame una vez, engáñame dos veces/¿Eres la muerte o el paraíso? Ahora nunca me verás llorar/Simplemente no hay tiempo para morir").

“Es una locura ser parte de esto en todos los sentidos. Haber conseguido la canción principal de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido. Todavía estoy en ‘shock’”, confesó en la pasada entrega de los premios Grammy.

La película ‘No Time to Die’ se estrenará en las salas de cine de Reino Unido el próximo 2 de abril y en Estados Unidos el día 10 de ese mes. Será la quinta y última participación del actor Daniel Craig en el papel del famoso espía.

Justin Bieber estrenó nuevo álbum

El cantante Justin Bieber vuelve a la escena musical con el lanzamiento de “Changes”, su primer álbum propio después de cinco años de ausencia. El disco anterior fue “Purpouse”, el que salió a la luz en 2015.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Sorry” y “Yummy” anunció el debut de esta nueva producción discográfica. La publicación estuvo acompañada de un breve adelanto musical. El primer álbum de Bieber en 5 años narra la nueva etapa de la vida del intérprete. El propio cantante, quien lidió durante años con problemas como la ansiedad y la depresión, la enfermedad de Lyme o hasta la adicción a las drogas, dedicó algunas de las canciones del nuevo disco a su esposa Hailey, con quien se casó en septiembre de 2018.

El álbum “Changes” llega cargado de sorpresas y colaboraciones con artistas como Quavo, Post Malone, Travis Scott, Kehlani, entre otros amigos del canadiense.

Le devolvió el apoyo

Las confesiones de Justin Bieber sí que calaron en la cantante. En su cuenta de Instagram, la estadounidense Billie Eilish Pirate Baird O’Connell compartió una serie de imágenes exclusivas de su faceta como ‘Belieber’. Ella mostró su habitación decorada con las imágenes del esposo de Hailey Baldwin, esto a raíz del estreno del álbum “Changes”.

Al ver la publicación, el canadiense no tardó en comentar y escribió un “te quiero”; luego, su esposa también agregó un corazón.

Ver esta publicación en Instagram stream changes Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 14 de Feb de 2020 a las 12:28 PST

¿Cómo se conocieron Justin Bieber y Billie Eilish?

Desde que era una niña, Billie Eilish quedó fascinada con la estrella pop y en 2019 no dudó en confesar la admiración que tenía por él.

“Yo estaba enamorada de ese hombre, Justin Bieber y para nada era falso. No era una fan de él; ése fue mi primer amor, la persona de la cual yo estaba enamorada; en mi cabeza él estaba enamorado de mí. Era una relación con una persona; yo acostumbraba llamarme a mí misma Billie Bieber”, confesó en una entrevista.

Billie Eilish logró conocer a su ídolo en el festival de Coachella y hasta lo invitó a cantar en un remix de su sencillo “Bad guy”.

Justin Bieber y Billie Eilish en Coachella. (Fuente: Instagram)

Billie Eilis en los Brit Awards

Billie Eilish tocará el tema ‘No Time to Die’ en vivo por primera vez en los Brit Awards el 18 de febrero, en Londres, antes del lanzamiento del 9 de marzo de su gira por América del Norte, dijo Interscope en un comunicado. La cantante escribió y grabó casi todo su álbum debut de estudio “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” junto a su hermano Finneas, de 22 años, en una pequeña habitación de su casa de Los Ángeles. Hoy, el mundo está a sus pies.

