Kanye West tiene confundido al electorado, que no sabe si el lanzamiento de su campaña presidencial es genuino o un truco publicitario para vender discos o mercadería. Pese a ello, el rapero, ahora convertido en político, está dando qué hablar por sus declaraciones en temas que causan controversia en la ciudadanía.

Durante su primer mitin se refirió fuerte y claro a la pornografía y el aborto; respecto a este último, no pudo contener las lágrimas cuando daba unas palabras. Sin embargo, el discurso, lejos de conmover, lo único que logró fue hacer enojar a su esposa Kim Kardashian.

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West no estaría atravesando un buen momento (Foto: AFP)

¿La razón? El ahora candidato presidencial contó cómo hace algunos años, él y la socialité, al no estar seguros de ser padres, pensaron en abortar a su hija mayor . Y aunque la decisión estaba tomada, pues ella tenía las píldoras en la mano, algo sucedió.

“Estando yo en el departamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi computadora abierta: todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema; y [de pronto] la pantalla se puso en blanco y negro . Dios me dijo: ‘Si jod… mi visión, yo voy a jod… la tuya”, narró Kanye Wset. Tras ello conversó con su novia y le dijo que tendrían al bebé.

El llanto de Kanye West durante su primer mitin en el que habló del aborto (Foto: Reuters/AP)

¿POR QUÉ ESTÁ EN CONTRA DEL ABORTO?

Pero el rapero dio otra razón poderosa por la que se muestra en contra del aborto. “Ella [Kim] luchó por su hija y decidió proteger a ese bebé. ¿Y quieren saber quién más protegió a su bebé?”, preguntó a la audiencia.

“ Mi mamá me salvó la vida. Mi papá quería que abortara. Mi madre salvó mi vida, no habría un Kanye West porque mi papá estaba muy ocupado (…). ¡Casi mato a mi hija! ¡Amo a mi hija!”, dijo mientras lloraba.

Después de tener a North, nacieron Saint, Psalm y Chicago, formando con Kardashian una familia de seis integrantes.

Kim Kardashian y Kanye West junto a sus cuatro hijos (Foto: Instagram de Kim Kardashian)

KARDASHIAN ENFURECIÓ

Nada contenta, así estaría Kim Kardashian tras las declaraciones de su esposo durante un mitin en Carolina del Sur.

“Kanye no está pasando por un buen momento y no escucha a nadie que trata de hablar con él y buscarle ayuda. Kim está enojada con él por todo lo que habló, especialmente por hablar de la posibilidad de tener un aborto y no dar a luz a North. Ella sabe que esto es algo que su hija mayo verá cuando ella crezca y eso le rompe el corazón”, señaló una fuente a Entertainment Tonight.

Debido a ello, sus familiares le están buscando tratamiento psicológico y piden que ya no siga con sus planes de postular a la presidencia de los Estados Unidos. “Al final del día, la gente cercana a Kanye quiere que pare su campaña presidencial antes de que se haga más daño a sí mismo, a su marca o a su familia”.

