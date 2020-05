Karen Schwarz utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que ya entró en trabajo de parto para dar a luz a Cayetana, su segunda hija, fruto de su matrimonio con el cantante Ezio Oliva.

“¡Ahora sí estamos listas! Es difícil estar sola durante el trabajo de parto, no les voy a mentir, pero las circunstancias de la vida nos impulsa a darnos fuerzas a nosotras mismas", indicó inicialmente la exMiss Perú a través de un extenso mensaje que compartió en esta red social.

"Hace unos días conversé con alguien (ella sabe de quien estoy hablando) y me dijo: 'Es importante estar acompañada, por supuesto que si, pero estas experiencias hacen que corrobores lo fuerte que eres y que por nuestros hijos hacemos todo’”, agregó la presentadora de televisión.

“Mientras pasan los minutos y los dolores se hacen presentes, de pronto a lo lejos escucho llorar a un bebé recién nacido, y todos gritan: ‘¡Ya nació!’. Se me eriza la piel y se acelera el corazón porque dentro de unas horas será el turno de mi gordita”, manifestó Schwarz.

Por otro lado, la conductora de “Mujeres Al Mando” reportó que su esposo no podrá acompañarla en sala de parto por medidas de seguridad ante la pandemia del coronavirus ( COVID-19). “Te amo Ezio Oliva . Por seguridad Ezio no me podrá acompañar durante todo el trabajo de parto ni cuando nazca nuestra gordita”, concluyó.

