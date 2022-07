Karol G es una de las cantantes de música urbana más exitosas del momento. Si bien la colombiana tiene millones de fans que cantan sus éxitos musicales y la apoyan en todo momento, también ha sido criticada y ha recibido comentarios negativos, como la vez que apareció en “Los Premios Juventud 2020″ y fue cuestionada por su peso.

“La Bichota” padece una condición médica que le provoca saturación de insulina con una gran facilidad y por ello debe cuidar mucho su alimentación. “Yo me engordo respirando “, ha explicado la colombiana en entrevistas a los medios sobre lo fácil que sube de peso.

En el año 2020, durante el período de confinamiento, Karol G llegó a pesar 76 kilos debido a que descuidó su alimentación. Cuando en aquel entonces se presentó en la gala de “Los Premios Juventud 2020″ para recibir un premio, la cantante recibió una ola de críticas y comentarios crueles en las redes sociales por los kilos que había ganado. Entonces se sintió terrible y decidió hacer algo al respecto.

Karol G ha logrado posicionarse a nivel mundial con éxitos como “Tusa”, “Provenza” y “Bichota” (Foto: Karol G,/ Instagram)

CUANDO KAROL G DECIDIÓ HACER UN GRAN CAMBIO EN SU VIDA TRAS “LOS PREMIOS JUVENTUD 2020″

Al igual que muchas otras personas, Karol G ganó peso durante el período de confinamiento y llegó a pesar 76 kilos. Esto ocasionó que recibiera duras criticas sobre su cuerpo en las redes sociales.

Cuando llegó la cuarentena, Karol G se pasaba los días viendo películas en el sofá y comiendo todo lo que se le antojara sin ningún sentimiento de culpa, y era consciente de que iba a subir de peso.

“Cuando estoy de tour, tengo que ver a todo mi equipo comiendo bien rico, y yo soy la que tiene que comer la ensalada”, dijo la colombiana a los medios sobre su condición física que le hace ganar peso con facilidad.

Cuando Karol G ganó unos kilos demás causó todo tipo de rumores, incluso un productor amigo suyo le escribió para felicitarla creyendo que estaba embarazada. La situación empeoró cuando por fin reapareció en público en los “Premios Juventud de 2020″ para recibir un galardón de manos de su ídolo Ivy Queen.

La intérprete de “Tusa” se puso para la ocasión un conjunto deportivo holgado, muy distinto a los atuendos que suele lucir en sus videoclips. Tras bajar del escenario para cambiarse y prepararse para su actuación, se le ocurrió abrir las redes sociales en su teléfono y empezó a leer comentarios muy crueles sobre su físico.

Karol G recibe su premio en la ceremonia de Premios Juventud 2020 (Foto: JASON KOERNER/GETTY IMAGES)

En aquel momento, Karol G se juró que jamás volvería a sentirse así y empezó una rutina que incluía entrenar dos veces al día y hacer ejercicio de cardio en ayunas durante tres meses sin parar. “Me puse las pilas y hoy peso 62 kilos”, explicó.

“Esto es real y me lo merezco. Me lo he trabajado muy duro. Pero me la trabajé porque me dije que en la vida me iba a permitir volver a sentirme como me sentía ese día”, agregó sobre su estado físico.