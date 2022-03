La mexicana de 22 años, Karol Sevilla, es una de las jóvenes actrices promesas en México, pero que al mismo tiempo ya tiene una basta experiencia, incluyendo papeles protagónicos en exitosas producciones, como el que hizo en “Soy Luna” para la reconocida cadena de Disney, aunque ello casi no se concreta.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, la artista que le dio vida a Luna Valente contó cómo fue que llegó a protagonizar ese programa juvenil, aunque tuvo que tomar la fuerte decisión de rechazar otro gran proyecto, el cual ya tenía totalmente asegurado y a una sola firma de empezar a trabajar.

Pese al esfuerzo que hizo para concretar ese papel, todo estuvo por caerse por la borda debido a la mala reacción de alguien de su entorno cercano, quien casi provoca que ella no pueda viajar a Argentina a cumplir el compromiso con la productora de Disney.

Karol Sevilla recordó cuando fue elegida para protagonizar "Soy Luna" de Disney (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

¿CÓMO LLEGÓ KAROL SEVILLA A “SOY LUNA”?

Karol Sevilla se convirtió en la protagonista de una importante serie de Disney con solo 15 años de edad, en lo que hasta el momento ella misma considera como el papel más importante de su joven carrera. Como era de esperarse, haberse quedado con aquel protagónico no fue para nada sencillo.

La actriz contó que para ese momento había sido aceptada para trabajar en “El señor de los cielos” bajo un personaje secundario, precisamente de la hija del presidente, y estaba a solo una firma del inicio de las grabaciones, hasta que le llegó una noticia.

Una oferta para un casting de Disney había llegado y ella quería pasar la prueba de todas maneras, aunque su madre, en primera instancia, le pidió que pensara bien las cosas porque tendría que dejar de lado la serie de Telemundo, la cual ya significaba un trabajo fijo, por ir a probar suerte a Argentina.

Luego de un largo análisis, ella optó por ir a pasar el casting para Disney con muchas ilusiones y pocas certezas pues todo podía suceder. Eso sí, el proyecto de “El señor de los cielos” tuvo que ser dejado de lado por sus ambiciones.

Después de un tiempo, fue invitada a un call back, al que acudió con mucha esperanza. Sin embargo, ella notó que había otra artista que aparentaba ser quien se estaba quedando con el papel, por lo que se molestó mucho pues, supuestamente, la había hecho ir hasta Argentina por las puras.

Para suerte de ella, unos días después recibió la confirmación de que estaba siendo seleccionada y grande fue su sorpresa cuando le comentaron que sería para interpretar el rol protagónico en “Soy Luna”.

Karol Sevilla en un anuncio del programa “Soy Luna”, el cual se convirtió en la sensación de América Latina por ese entonces (Foto: Disney)

¿POR QUÉ ESTUVO A PUNTO DE PERDER EL PAPEL?

Lo que todo era felicidad para Karol Sevilla se transformó en una muy grande tristeza pues estuvo a poco de quedarse sin ese trabajo en Disney debido a la mala actitud que tuvo su mánager de por aquel entonces.

Según lo que ella cuenta, el propio representante le rompió el pasaporte en su cara, asegurando que no podía irse de México y que no iba a triunfar sin su ayuda.

“Antes que yo viajara, tuve un problema muy grande para viajar y estuve a nada de quedarme sin proyecto. Yo tenía un manager que me hizo trisas completamente. Yo le dije que me regresara mi pasaporte para ir a grabar a Argentina y me dijo que no. Me rompió el pasaporte en la cara y me dijo que no sería nada sin él”, comentó la actriz.

Felizmente, gracias a un funcionario de Relaciones Exteriores, Karol Sevilla pudo realizar de inmediato el trámite correspondiente para sacar un nuevo pasaporte y así viajar hasta Argentina para grabar “Soy Luna”.