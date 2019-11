Cuando el amor toca a tu puerta, hay que dejarlo entrar. Eso es exactamente lo que habría hecho Keanu Reeves, quien se presentó de la mano de la artista Alexandra Grant en la última edición de LACMA Art + Film, evento organizado por la firma de moda Gucci.

Aunque las imágenes causaron sorpresa en las seguidoras del “novio de internet”, ellas no dudaron en felicitarlo y desearle todo lo mejor, sobre todo porque al actor siempre se le ha visto solo en todas las actividades a las que asiste.

Pero el hecho de que se presente luciendo a una mujer frente a cámaras, ha dejado boquiabierto a medio mundo porque sus cosas personales siempre las ha mantenido al margen de lo público; por ello, varios especulan cuán fuerte es la relación que existe entre ambos.

Pese a todo lo que se dice, solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por otro y que sean muy felices. Sin embargo, antes de que esta artista visual conquistara el corazón de Reeves, recordemos qué otros personajes le robaron más de un suspiro al actor de “Matrix”, de acuerdo con el portal US Weekly.

Keanu Reeves y Alexandra Grant en LACMA Art + Film aparecieron tomados de la mano. (Foto: AFP)

LOS AMORES DEL PASADO DE KEANU REEVES

JILL SCHOELEN

Keanu Reeves, protagonista de Babes in Toyland en 1986, junto a Jill Schoelen, su coprotagonista, salieron tres años tras reunirse en el set de la película. Después de separarse del actor, ella empezó a salir con Brad Pitt, con quien estuvo comprometida durante tres meses, hasta que dio terminada esta relación.

Jill Schoelen, de 56 años, es una actriz y cantante estadounidense. Ha protagonizado diversas películas como D.C. Cab (1983), The Stepfather (1987), The Curse II: The Bite (1988), El fantasma de la ópera (1989), Popcorn (1991), entre otros. Al haberse desempeñado un buen papel en al menos seis películas de terror de bajo presupuesto, su reputación creció y fue denominada la reina del grito.

SOFIA COPPOLA

Reeves conoció Sofia Coppola cuando filmaba Drácula de Bram Stoker (1992), junto al padre de la cineasta. Empezaron a salir en el año 1992, pero la relación duró muy poco tiempo.

Sofia Coppola, de 48 años, es una directora, actriz, productora y guionista de cine estadounidense.2 En 2003 ganó un Premio Óscar a mejor guion original por Lost in Translation, además de ser la tercera mujer en la historia en ser nominada a mejor director por la Academia. Es hija del famoso director, guionista y productor de cine Francis Ford Coppola.

JENNIFER SYME

La relación que tuvo el actor con Jennifer Syme es la más recordada por muchos y aunque se amaban plenamente, todo terminó en tragedia. Su romance comenzó en 1998 y en 1999 esperaba un hijo, pero el bebé nació muerto. Un año después, ella murió en un accidente de tránsito.

Jennifer Syme fue una actriz y asistente personal estadounidense. Ella nació en California y tras mudarse a los 18 años a Los Ángeles consiguió trabajo junto al director David Lynch. Ella tuvo algunos papeles menores en el cine. También fue asistente personal de Dave Navarro de Jane’s Addiction y, más tarde, de Red Hot Chili Peppers .

CLAIRE FORLANI

Keanu Reeves conoció a Claire Forlani en 2004. El amor que sintió ella hizo que empezaran una relación, pero no duraron mucho tiempo.

La actriz inglesa de cine y televisión, de 47 años, se hizo conocida por su destacada actuación en ¿Conoces a Joe Black? en 1998.

WINONA RYDER

Aunque estuvieron saliendo en 2008, nunca se supo si habían iniciado una relación oficial, Winona Ryder cree que está casada con el “novio de internet” porque durante la grabación de una escena de Drácula, el cura que hace la unión ante la iglesia era real.

Winona, de 48 años, es una actriz estadounidense dos veces nominada al Óscar y ganadora de un Globo de Oro. Aunque su debut fue en Lucas (1986), su primer rol importante fue interpretando a Lydia, una adolescente de estética gótica, en la película Beetlejuice (1988). Tras varias apariciones en la televisión y en la radio, apareció en el filme Escuela de jóvenes asesinos, en un papel tan criticado como aclamado.

CHINA CHOW

China Chow fue vista junto a Reeves en junio de 2008. Ellos paseaban por el mar Mediterráneo. Aunque Rivees no confirmó si mantenían un romance, este acabó al poco tiempo luego de ir de vacaciones a la Riviera francesa.

Ella, de 45 años, es una actriz estadounidense de origen inglés y modelo de ascendencia alemana, china y japonesa.

SANDRA BULLOCK

Sandra Bulok y Keanu Reeves nunca salieron, pero ambos admitieron estar enamorados el uno del otro cuando trabajaban en Speed, a mediados de los años 90. Al actor, durante el debut en The Ellen DeGeneres Show, le mostraron un antiguo videoclip de Bullosck confesando lo que sentía por él. Luego de ello, señaló que los sentimientos eran mutuos.

Bullock, de 55 años, es actriz y productora estadounidense de cine y televisión. Conocida por su participación en películas como Speed, Miss Congeniality, The Proposal, Gravity, Ocean’s 8 o The Blind Side, por la que fue galardonada con diferentes premios. Fue reconocida en los People’s Choice Awards de 2013 por su labor humanitaria en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina.