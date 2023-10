Puede que su nombre no sea muy conocido en todo el mundo, pero en el ámbito de la actuación tenía una reputación ganada a lo largo de los años y que se veía reflejada en sus múltiples participaciones en proyectos de Jamie Foxx y del galardonado director Quentin Tarantino. Keith Jefferson, entonces, fue un actor con una amplia trayectoria.

En todas las películas y series que participó no tuvo papeles principales o que destaquen por encima de otros, pero su profesionalismo siempre fue clave para que los productores y cineastas en general sigan contando con él para desarrollar algunos personajes secundarios determinantes en el producto final que fueron entregando.

Sin embargo, a Keith Jefferson no se le podrá ver nuevamente demostrando su gran capacidad en la actuación debido a que se confirmó su lamentable fallecimiento cuando solo tenía 53 años de edad, entristeciendo nuevamente a la industria del cine, a sus familiares y a los amigos que había ganado en todo este tiempo.

Keith Jefferson y Jamie Foxx eran muy grandes amigos (Foto: Jamie Foxx / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ KEITH JEFFERSON?

El representante de Keith Jefferson, Nicole St. John, informó a The Hollywood Reporter que el actor había fallecido el jueves 5 de octubre. De la misma forma, uno de sus mejores amigos, el también artista Jamie Foxx, comentó en redes sociales al respecto con un mensaje de dolor por la partida de su gran compañero.

La causa en específico no ha sido informada por nadie cercano a Jefferson, pero se habla que fue por culpa de un cáncer que había resquebrajado su salud en los últimos meses. Es más, el propio actor, en su cuenta de Instagram, contó en agosto de este 2023 que había sido diagnosticado con esta enfermedad y que había permanecido en silencio desde entonces.

“De vez en cuando Dios te dará un desafío y dejará que tú lo soluciones. Cuando me diagnosticaron cáncer por primera vez, tuve que detenerme, hacer una pausa y no quería compartirlo con nadie. Ni a mi familia, ni a mis conocidos. Hoy finalmente estoy en un lugar para compartir porque mi fe se está fortaleciendo”, fueron algunas de sus palabras en su publicación del 9 de agosto.

En la misma publicación, Jefferson aprovechó para agradecer a todos sus familiares que estuvieron apoyándolo en ese complicado momento, pero también hizo un apartado muy especial para Jamie Foxx, uno de sus mejores amigos, quien había estado ayudándolo demasiado en este proceso por intentar recuperarse y vencer aquel irreversible mal que tanta tristeza y dolor causa a una importante cantidad de personas en el mundo entero.

¿QUIÉN FUE KEITH JEFFERSON?

Keith Jefferson nació el 7 de abril de 1970 en Houston y, hasta antes de ser diagnosticado de cáncer, era un actor, productor y profesor de actuación. Así mismo, hacía doblajes de películas y hasta de videojuegos, convirtiéndolo en alguien con un talento completo en esta complicada industria en la que se debe sobresalir para mantenerse activo con el paso de los años.

Desde joven, Keith Jefferson sabía que quería dedicarse a la actuación, por lo que se preparó estudiando. Recibió una licenciatura en Teatro Musical de la Universidad Internacional de Estados Unidos/Artes Escénicas en San Diego y luego una maestría en Actuación de la Universidad de Arizona en Tucson. De esta forma, queda claro que era alguien muy preparado para lo que hacía.

Como enfatizamos al inicio de la nota, no destacó por ser un actor de papeles principales en películas y programas de televisión, pero sí era alguien recurrente en diversos proyectos audiovisuales, principalmente en los que aparecía Jamie Foxx, uno de sus mejores amigos, y en largometrajes dirigidos por Quentin Tarantino.

Por ejemplo, su debut en pantallas fue en “Boys on the Side” en el año 1995, pero también estuvo en cintas de mayor renombre a nivel mundial como “Django Unchained”, “The Hateful Eight”, “Once Upon a Time in Hollywood”, solo por mencionar algunas, ya que cuenta con una presencia notable en múltiples producciones.

Así mismo, ha trabajado en prestigiosas compañías de teatro como The La Jolla Playhouse, San Diego Repertory, 3-D Theatricals, Cabrillo Music Theatre, LA Theatre Works, Cynet Theatre y Southwest Shakespeare.

Durante su enorme trayectoria, puede darse el lujo de decir que compartió escenario con grandes actores como Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Danny Glover, Angela Lansbury, Christoph Waltz, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Kurt Russell, Taraji P. Henson, Jennifer Jason Leigh y Samuel L. Jackson.

LA TRISTE DESPEDIDA DE JAMIE FOXX

Como lo hemos ido resaltando en varias ocasiones durante la nota, Jamie Foxx era uno de los mejores amigos de Keith Jefferson, por lo que fue uno de lo más grandes afectados al enterarse de su temprano fallecimiento tras haber luchado varias meses con la terrible enfermedad que es el cáncer. Es por ello que quiso compartir un mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Keith, no has sido más que gracia absoluta, toda tu vida tu corazón es puro, tu amor es inconmensurable, eras un alma increíble. Todos te extrañaremos mucho. Esto tardará mucho en sanar. Adiós, amigo mío. Te amo. Todo duele en este momento, tener dificultades para mirar estas fotos y revivir los recuerdos de nosotros pasándolo muy bien. Te extrañaré, hombre, te extrañaré. Desde que nos conocimos en la universidad, has estado en un alma increíble. Nunca pensé que iba a tener que escribir estas palabras acerca de mi amigo”, comentó el actor en dos publicaciones.