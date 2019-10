El cantante dominicano Kevin Blow llegó hasta la pregunta 20 en El valor de la verdad y se llevó 25 mil soles. Pese a que respondió a las interrogantes que le hizo el conductor Beto Ortiz, no pudo contestar a una de ellas debido a que fue salvado por el botón rojo.

Y es que tras haber contado todo sobre su relación con la polémica Michelle Soifer como una supuesta infidelidad con un bailarín y el trato muy especial que tenía con algunos de sus compañeros de trabajo en un reality de competencias, fue impedido de responder una relacionada a un mediático futbolista.

Se trataba de la pregunta número 19: “¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán?”. Debido a que tocaron el botón rojo, esta tuvo que ser cambiada por otra relacionada, aunque también estaba relacionada al futbolista y su expareja: “¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés?”, a lo que respondió “Sí” y fue validada.

Jefferson Farfán y Michelle Soifer fueron mencionados en EVDLV. (Foto: Getty | Instagram)

¿POR QUÉ LE HICIERON ESA PREGUNTA?

La pregunta que no contestó se habría originado a raíz de las tres interrogantes previas que le hicieron sobre Soifer y Farfán, y que respondió sin problemas. En sus respuestas dio a entender que entre ambos personajes había cierta atracción que iba más allá de la amistad.

PREGUNTA 5: ¿Invitó a cenar Jefferson farfán a Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad) "En una oportunidad entró una llamada en la que él la invitaba a cenar, le dice para ir a comer y de paso se comen el postre. Yo le reclamé, pero me respondió que solo era su amigo. Después de enojarme, ella lo bloqueó de Instagram en esa oportunidad para no generar más conflictos entre nosotros".

PREGUNTA 6: ¿Se le mandaba Michelle Soifer a Jefferson farfán? Respuesta: Sí (Verdad) "Para mí mandarse es aceptar las proposiciones que le hacen los demás sin hacer nada [...]. Una vez vi el carro de Jefferson por la casa donde vivíamos, ella al notar su presencia detuvo su unidad. Cuando ella llega le pregunto por qué se había detenido, a lo que ella me responde que por un amigo, pero al decirle que identifiqué la placa de Farfán, me contestó que pasaba por el lugar y bajó a saludarlo".

PREGUNTA 18: ¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar? Respuesta: Sí (Verdad) "Me enteré de la reunión por un amigo en común. Me contó y le creí. Fue en el parque, salió de su auto, se tomaron fotos y fueron juntos".

Kevin Blow con Michelle Soifer cuando la relación marchaba bien. (Foto: Instagram)

BETO ORTIZ REVELÓ LA PREGUNTA 21

Al final del programa, antes de que se retirar el dominicano, Beto Ortiz le preguntó si quería saber cuál era la pregunta número 21 y que no tenía la necesidad de contestarla. Al tener su aprobación, procedió a leerla: "¿Te metiste en la relación de Michelle Soifer y Erick Sabater?".

Blow al conocer la interrogante solo atinó a dibujar con su mano derecha un signo de interrogación y se despidió.

Kevin Blow durante el programa El valor de la verdad. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te fue infiel Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Le fue infiel Michelle Soifer a Erick Sabater contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te contaba Michelle Soifer que casi nunca tenía sexo con Sabater? Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Afanaba Josimar a Michelle Soifer cuando estaba contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Invitó a cenar Jefferson farfán a Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Se le mandaba Michelle Soifer a Jefferson Farfán? Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Le gustaba a Michelle Soifer visitar brujos? Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Coqueteaba Ignacio Baladán con Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te prohibió Michelle Soifer que trabajaras con bailarinas? Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te celaba Michelle Soifer con Korina Rivadeneira y Alejandra Baigorria? Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Agrediste a Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Se quedaba Michelle con el dinero de tus shows? Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Le prestaste dinero a Michelle Soifer para la compra de un auto? Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te aprovechaste de la fama de Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Le fuiste infiel a tu esposa con Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Le fuiste infiel a Michelle Soifer en su casa? Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Se encontraron Michelle Soifer y Jefferson Farfán en Larcomar? Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Te fue infiel Michelle Soifer con Jefferson Farfán? Botón rojo Pregunta de repuesto: ¿Crees que Michelle Soifer buscó a Jefferson Farfán por interés? Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Aún amas a Michelle Soifer? Respuesta: Sí (Verdad)

Kevin Blow haciendo una demostración de cómo agredió a Soifer. (Foto: Instagram)

LA RESPUESTA DE MICHELLE SOIFER

Michelle Soifer anunció que tomará acciones legales contra Kevin Blow tras su presentación en "El valor de la verdad", donde dio detalles de las presuntas infidelidades que cometió la exchica reality mientras tuvieron una relación.

Además, la artista indicó que no está dispuesta a responderle a Kevin, pues eso solo sería seguirle el juego y "simplemente no vale la pena".

"Hoy me siento muy bien, muy tranquila. Sí, he tenido una semana difícil, pero realmente hay personas a las que uno debe responder y hay otras a las que simplemente no vale la pena hacerlo y creo que él es una de esas personas", indicó inicialmente en el programa "El show después del show" de América Televisión.

"No vale la pena responderle, no vale la pena entrar a pelear con él o entrar en dimes y diretes. Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante haciendo lo que yo sé hacer", agregó.

Asimismo Michelle Soifer indicó que ella está en televisión para "entretener al público" y no para "ventilar mi vida privada y mucho menos las experiencias fallidas que he tenido en mi intimidad con mis parejas".

La participante de "El artista del año" también manifestó que su familia "la pasó terrible" y se ha visto "muy afectada" con este tema "porque en algún momento compartieron con esa persona (Kevin Blow) y sorprende todo lo que sucede".

Finalmente, la también cantante y actriz se dirigió a Kevin Blow para enviarle un mensaje, luego que dijera que seguía enamorado de ella. “El amor no daña, no lastima, entonce no puedes decirle a una persona ‘Te amo’ y hacerle tanto daño”, culminó.