Kim Kardashian y Kanye West son una de las parejas de Hollywood más famosas a nivel mundial. Los artistas se casaron hace seis años en Italia, desde entonces se han convertido en uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo internacional, con controversias y especulaciones de separación. Sin embargo, siguen mostrándose unidos y tienen cuatro hijos juntos.

El pasado 26 de mayo, la socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West cumplieron seis años de casados, periodo de tiempo en el que no solo se han puesto a prueba como pareja, sino también como papás de los pequeños Saint, North, Chicago y Psalm West, su cuarto hijo que nació el pasado 10 de mayo del 2019.

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron a principios de la década de 2000, pero no se hicieron amigos oficiales hasta 2008 (Foto: Instagram)

Aunque los hemos visto juntos en diversos eventos sociales de Hollywood, programas de televisión, spots y en las redes sociales, muchos no recuerdan cuál fue el momento exacto en que las celebridades se unieron como pareja. Kim Kardashian y Kanye West eran muy buenos amigos, eso ayudó a que consolidaran su relación y tiempos después formaran una numerosa familia.

¿CÓMO SE CONOCIERON KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST?

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en 2003 gracias a que ambos son amigos de Brandy Norwood, quien, sin saberlo, fungió como el cupido de la pareja.

El que Brandy y Kanye grabaran juntos, en 2004, el tema Talk About Our Love, facilitó que los encuentros entre el rapero y Kim fueran cada vez más frecuentes, aunque en aquel entonces solo se veían como amigos.

Kim relató el momento exacto en que conoció al rapero durante el especial del décimo aniversario de “Keeping Up With The Kardashians” en 2017, donde además reveló a modo de anécdota que el rapero no sabía cómo pronunciar su apellido.

“Conocí a Kanye en 2002 o 2003. En ese momento él estaba grabando una canción con Brandy y yo era su amiga y recuerdo haber salido algún día con él de fiesta. Poco después ambos hicieron un vídeo juntos, así que tuve la oportunidad de verle unas cuantas veces más […] Él preguntó a algunos amigos que “quién era esa Kim Kar-de-jon” porque ni siquiera sabía pronunciar mi nombre”, declaró.

En el 33 cumpleaños de Kim, el rapero propuso un diamante asombroso y la pareja se casó en Florencia en mayo de 2014 (Foto: Instagram)

Después de esa primera conexión, las celebridades fueron frecuentándose por amigos en común, sin embargo su amistad se solidificó hasta 2008, cuando trabajaron juntos en un piloto de televisión.

"Trabajamos juntos en un piloto para un programa llamado Alligator Boots en 2008 y yo interpreté a la Princesa Leia ", escribió Kim en su sitio web, según Us Weekly . "Nos conocimos antes de este proyecto (en 2003), pero diría que es cuando realmente nos conectamos. ¡Estas fotos son TAN graciosas!"

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST SE VUELVEN A ENCONTRAR

Después de su primer encuentro, la relación entre ambos se produjo casi 10 años después. En ese lapso, Kanye West estuvo comprometido con la diseñadora Alexis Phifer y Kim había salía con el deportista Reggie Bush. Luego, Kanye empezó una relación con la modelo Amber Rose. Y ella invertía 4 millones de dólares en su boda con Kris Humphries, para separarse un mes y medio después.

Cuando Kanye West se enteró de que Kim Kardashian se uniría en matrimonio con Kris Humphries, no le agradó la noticia. De hecho, recientemente reconoció en el programa Kocktails With Khloe que hizo hasta lo imposible para impedir que esa boda se llevara a cabo.

"Me compré un móvil porque alguien decidió que quería casarse con Kris Humphries", señaló Kanye, quien le mandó varias fotos a Kim para desalenterla. En ellas le mostraba cómo se veían los basquetbolistas retirados, para que decidiera si eso era realmente lo que quería para ella.

La pareja comenzó a salir en 2011 y dio la bienvenida a una hija, North West, en junio de 2013 (Foto: Instagram)

Cuando Kim estaba en plena depresión por su separación de Kris, encontró en Kanye a su mejor aliado para salir de la difícil etapa por la que estaba pasando.

La más famosa de las Kardashian recuerda que el también diseñador la invitó a París para que se distrajera y fue entonces cuando supo que él era el indicado : “Juro que desde el momento que aterricé en París me enamoré de él”, dijo en la plática que tuvo con Ryan Seacrest.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST INICIAN SU RELACIÓN

En abril de 2012, Kim y Kanye decidieron darse una oportunidad en el amor , a pesar de que ella aún no concluía sus trámites de divorcio.

"Era obvio que había una atracción, pero hubo un momento en el que algo hizo que me dijera: 'voy a probar'. Probablemente estaba harta de las tonterías del pasado", declaró la socialité a Glamour en 2015, a la vez de que se dijo arrepentida de no haberlo intentado antes.

La pareja cerró el 2012 anunciando embarazo. Cuando aún no cumplían 9 meses de relación, Kim y Kanye dejaron a todos boquiabiertos al confirmar que estaban a la espera de su primer bebé.

"Paren la música ¿Podrían hacer un poco de ruido en honor a la preciosa mamá?", dijo el rapero el 30 de diciembre durante su recordada presentación en Atlantic City, en New Jersey.

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en 2003 gracias a que ambos son amigos de Brandy Norwood, quien, sin saberlo, fungió como el cupido de la pareja (Foto: Instagram)

LA BODA DE KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

El 21 de octubre de octubre del 2013, la pareja celebraba el 33 cumpleaños de la socialité en el estadio AT&T Park, cuando en el proyector aparece la frase: ‘Por favor cásate conmigo’, y el rapero le entrega un anillo de compromiso con un diamante de quince quilates diseñado por Lorraine Schwartz. El momento quedó registrado en un episodio especial del reality show “Keeping Up With The Kardashians”.

Casi un año después, el 24 de mayo del 2014, Kim Kardashian y Kanye West se casaron en una fabulosa boda en el castillo Forte Belvedere de Florencia en Italia, con una fiesta previa en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en París, en la que cantó la cantante Lana del Rey.

La boda fue uno de los acontecimientos más importantes de ese año y causó furor en las redes sociales. En su cuenta de Instagra, Kim Kardashian publicó la primera foto de la boda con ella besándose con Kanye West, fotografía que se viralizó rápidamente.

Kim Kardashian y Kanye West se realizó en en el castillo Forte Belvedere de Florencia en Italia (Foto: Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST?

Kim Kardashian y Kanye West tiene cuatro hijos. Después de anunciar el estreno de la octava temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, Kardashian dio la noticia del sexo de su bebé en el primer episodio, siendo esta una niña. Finalmente, el 15 de junio de 2013, dio a luz a su primera hija, North West.

El 15 de mayo de 2015, una revista estadounidense anunció el segundo embarazo de Kardashian. Al parecer había conseguido finalmente, concebir a su segundo hijo, tras varios meses intentándolo. Fue el 5 de diciembre de 2015 cuando dio a luz a su segundo hijo, Saint West.

Kim y su marido siempre manifestaron que querían otro bebé, sin embargo ella había corrido demasiados riesgos en sus embarazos anteriores, incluso podría no sobrevivir. Esto los llevó a la decisión de recurrir al vientre de alquiler. Así el 15 de enero de 2018 nació su tercera hija, de nombre Chicago.

En enero de 2019 la pareja confirmó que esperaban un cuarto hijo recurriendo a la gestación subrogada por segunda vez. El 10 de mayo de ese mismo año nació un varón, Psalm West.

Desde su boda, Kim y Kanye han dado la bienvenida a cuatro niños y actualmente residen en Los Ángeles, California.

MÁS SOBRE KIM KARDASHIAN