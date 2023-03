Personajes de anime de gran relevancia como Naruto o Yūji Itadori avanzaban en sus respectivas historias basándose y apoyándose mucho en algunos mentores que han estado presente a lo largo de sus aventuras y que ayudaron a sus formaciones. Sin embargo, en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” esto no sucede así.

Tanjiro es una interpretación de un héroe de anime que caza y mata demonios para que la humanidad viva en paz, así que obviamente enfrenta grandes desafíos en sus batallas, pero él no es alguien que se apoye mucho en otras personas que le dieron sus conocimientos en la lucha, sino que suele depender de sí mismo.

Por más que ello puede parecer arrogante, no lo es. La naturaleza de Tanjiro es esa y no tiene por qué estar mal. Es por ello que ahora ahondaremos un poco más en las razones por las que el querido adolescente no tiene un mentor principal en el anime, a diferencia de otras producciones similares.

¿POR QUÉ TANJIRO NO TIENE UN MENTOR PRINCIPAL?

El hecho de que Tanjiro no haya tenido un mentor central a lo largo del anime ayuda a entender un poco más sobre él. Este personaje suele ser alguien solitario y que emprende sus viajes por el mundo sin crear mucha conexión con las personas que va conociendo más que sus compañeros de aventura y su hermana.

De esa forma, se ha forjado como un héroe autosuficiente y muy fuerte. Sus principales habilidades han sido perfeccionadas gracias a la experiencia que ha ido acumulando con el paso del tiempo. Ha sabido lo que es la derrota y también triunfar, pese a las adversidades y todo lo que había en su contra. Eso sí, ha ido aprendiendo de personas más avezadas.

Esa característica también le quita a Tanjiro un punto débil. Si bien es alguien noble y que aprecia la compañía de todas las personas que lo han acompañado, no tiene un punto sensible del cual los rivales puedan sostenerse para someterlo.

¿QUIÉN HA SIDO LA PERSONA QUE MÁS SE RELACIONÓ CON TANJIRO Y PODRÍA SER LO MÁS CERCANO A UN MENTOR?

Si bien Tanjiro no tiene un mentor principal, sí ha ido aprendiendo de otras personas. Es por ello que, si tratamos de seleccionar a la persona que más le enseñó al personaje principal, tendríamos que mencionar a Sakonji Urokodaki.

Tanjiro pasó dos años en las montañas entrenando con él, así que es su primer forjador de todo lo que sabe, aunque de todas formas no llega a calificar para convertirse en un mentor principal.