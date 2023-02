Si quedaste impactado con el final de “Knock at the Cabin” (“Llaman a la puerta”, en español), no imaginas lo que realmente pasó en el cierre de “La cabaña del fin del mundo”, la novela en la que se basó la película de terror psicológico apocalíptico, que llegó a la pantalla grande este 3 de febrero.

En los siguientes párrafos te contamos cómo termina la obra de Paul G. Tremblay, que es totalmente diferente a lo mostrado en el cine por el director M. Night Shyamalan; antes te precisamos que, el filme narra la historia de una familia que es tomada como rehén por cuatro extraños armados que les exigen un sacrificio para evitar el fin del mundo.

En "Knock at the Cabin", cuatro individuos que creen en el apocalipsis le piden a una familia que sacrifique a uno de sus miembros para detener todo (Foto: Universal Pictures)

EL FINAL DE “KNOCK AT THE CABIN” ES TOTALMENTE DISTINTA A LA NOVELA EN LA QUE SE BASÓ

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! Para empezar, tenemos que señalar cómo termina “Knock at the Cabin”. Si bien, cerca de la mitad del filme se basa en la novela de 2018, todo comienza a cambiar tras la muerte de Redmond. En la película, vemos que este individuo se ofrece como sacrificio para demostrarle a Eric y Andrew, así como su pequeña hija adoptiva Wen, que si no escogen cuál de los tres integrantes de su familia debe morir, eventos apocalípticos llegarán a la Tierra, pues en sus manos está que todo se detenga.

Dicho y hecho, luego de ser asesinado por sus compañeros, se inician sucesos catastróficos, algo que la familia piensa que es pura coincidencia; pero los intrusos para demostrarles que están equivocados sacrifican a Adriane y ahora llega un virus mortal. Andrew logra escapar y va a su carro para coger el arma que llevó en defensa propia, ni bien regresa, dispara y mata a Sabrina; en ese instante, los dos se enfrentan a Leonard, pero antes envían a su hija Wen a esconderse. Pese a sus intentos, el invasor logra arrebatarles el arma, pero decide cortarse la garganta, no sin antes advertirles que en sus manos está que todo el apocalipsis se detenga.

Eric empieza a creer que el individuo dice la verdad y piensa que él debe sacrificarse, por lo que pide a Andrew que lo mate, este último no está convencido de hacerlo y considera que él debe ser quien muera, pero su pareja logra convencerlo diciéndole que tuvo una visión, donde ve a su esposo junto a su hija adulta convertida en una profesional. Al final, Andrew y Wen huyen y van a un restaurante donde se enteran de que las catástrofes habían terminado. (Si quieres saber más detalles de lo que ocurrió, simplemente HAZ CLIC AQUÍ)

El momento en el que Redmond decide sacrificarse para demostrar a la familia que solo ellos pueden detener los sucesos catastróficos en "Knock at the Cabin" (Foto: Universal Pictures)

¿CÓMO ES EL FINAL ORIGINAL DE LA NOVELA EN LA QUE SE BASÓ “KNOCK AT THE CABIN”?

El final de “La cabaña del fin del mundo”, la novela en la que se basó la película, es totalmente diferente a lo mostrado en “Knock at the Cabin”, pues tiene un cierre mucho más oscuro. Para entender mejor, te lo detallamos a continuación.

De acuerdo con la obra, después de la ejecución de Redmond, la pareja logra liberarse al día siguiente, por lo que Andrew busca el arma que llevó en defensa propia y retiene a sus tres captores, pero es atacado por Adriane, a quien termina matando a balazos. Es aquí donde, Leonard intenta detenerlo, pero en el forcejeo ocurre una desgracia: acaban de un tiro con la vida de la pequeña Wen. Sin embargo, su muerte no cuenta porque fue un accidente, les comenta su captor.

Al ver esto, Sabrina se siente confundida y mata a Leonard; de inmediato, decide ayudar a Eric y Andrew llevándolos al carro de Redmond para que huyan, los esposos cargan en sus brazos a su hija adoptiva muerta, pero la mujer les recuerda que solamente ellos dos pueden detener todo lo malo que está ocurriendo en el mundo, luego se suicida de un tiro en la cabeza.

Dicha situación lleva a pensar a Eric que los individuos decían la verdad y quiere sacrificarse, pero Andrew no se lo permite y le quita el arma. Los dos deciden que ninguno morirá y caminarán juntos por el apocalipsis; mientras cargan el cuerpo de Wen, una tormenta se desata a su alrededor.