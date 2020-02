Durante muchos años, los millones de seguidores de la familia Kardashian-Jenner han tenido la duda de quién podría ser el hijo favorito de Kris Jenner. Y es que la matriarca del clan más popular del espectáculo siempre se ha negado a responder este tipo de preguntas pues no tenía ningún preferido, hasta el día de hoy.

Por el 2007, cuando Kim Kardashian ganó una notable fama y se lanzó el reality “Keeping Up With The Kardashians”, por muchos años tanto los fanáticos de la serie, como los hijos de Kris Jenner, dijeron que la favorita sin duda era la esposa de Kanye West , por la buena afinidad que tenían y por la confianza que le daba Kim para manejar sus negocios y su salto al estrellato.

Hasta hace un par de años, que Kylie Jenner creció e hizo crecer una gran imperio de maquillaje, las cosas cambiaron y ahora ella sería la nueva favorita. Entre los propios hermanos bromeaban de que ahora que la dueña de Kylie Cosmetics era billonaria, no podría sacarse jamás a su madre de encima. Y es que Kris Jenner no se despegó ni un minuto de su menor hija y la acompañó en cada paso que daba en su negocio, teniendo hasta su propia oficina dentro de la lujosa empresa de la mamá de Stormi.

Sin embargo, en una de las últimas emisiones de ‘The Ellen Show’, Kris Jenner sorprendió al revelar quién era su hija favorita en este momento. Mientras muchos esperaban que sea Kim Kardashian o Kylie Jenner, la preferida de ahora es nada más que Khloé Kardashian.

Ellen DeGeneres, la polémica conductora, le hizo una serie de preguntas que sabía que incomodarían un poco a la mamá más famosa del espectáculo. “Voy a tener que apagarle los televisores a mis otros hijos”, fue lo que dijo Kris Jenner al responder quién es hoy su favorita.

Dentro de esa lista de preguntas, también tuvo que responder quién es su nieta favorita. En estos últimos años, la familia Kardashian-Jenner ha aumentado en integrantes con los tres hijos de Kourtney Kardashian, los cuatro de Kim, una de Khloé, una de Rob y una de Kylie Jenner. Esta vez la favorita para Kris es la hija de tres años de Rob Kardashian: Dream.

“Es a la última que acabo de ver”, fue lo que dijo la orgullosa abuela. Hace unos días se hizo de conocimiento público que Rob había demandado la custodia de su hija con la socialité Blac Chyna, más el juzgado de Los Ángeles se la había negado en primera instancia.

Mira el resto de preguntas que le hicieron a Kris Jenner:

