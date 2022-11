La colombiana Kristina Lilley se encuentra en una delicada situación de salud que, sin duda alguna, ha preocupado muchísimo a sus fanáticos. Y es que la actriz de 59 años de edad contó que, por segunda vez en su vida, ha sido diagnosticada con cáncer de seno.

De inmediato, todos los fans de la artista que le dio vida a Gabriela en “Pasión de gavilanes” se han manifestado deseosos por conocer cuál es su estado de salud y algunos detalles de su tratamiento para recuperarse.

Es por ello que, en esta nota, te vamos a revelar algunos datos acerca de cómo se encuentra, de acuerdo a lo que ella misma ha expresado al confirmar la noticia de su diagnóstico.

KRISTINA LILLEY TIENE CÁNCER DE SENO

En un video que subió en las historias de su cuenta de Instagram, Kristina Lilley reveló que ha sido diagnosticada por segunda vez con cáncer de seno, siendo algo que golpeó también a toda su comunidad digital.

Así mismo, la artista colombiana aseguró que se encuentra manos a la obra para trabajar en su recuperación, por lo que ya se sometió a las evaluaciones correspondientes.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, reveló la actriz.

Kristina Lilley interpreta a Gabriela Acevedo en "Pasión de gavilanes" (foto: Kristina Lilley/Instagram)

¿CÓMO SE ENCUENTRA KRISTINA LILLEY?

Sobre su estado de salud actual no se tiene mucha información. Sin embargo, en el video en mención, que ella misma compartió en redes sociales, asegura que se encuentra bien.

Pese a ello, Lilley dio a conocer que no leerá comentarios ni mensajes en las próximas semanas y que solo hizo el anuncio para que sus seguidores se enteren de lo que está aconteciendo en su vida.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, añadió.

KRISTINA LILLEY Y SU EXPERIENCIA CON EL CÁNCER

La actriz colombiana sabe lo que significa enfrentarse al cáncer porque, en el pasado, se le diagnosticó con dicha enfermedad en dos ocasiones, las cuales recordaremos en esta nota de forma breve.

En 2010, se le detectó cáncer de cuello uterino y, por suerte de todos, el mal estaba focalizado, por lo que no fue muy complicado el tratamiento que tuvo que seguir. Si bien se deprimió mucho y se llenó de miedo, su familia fue vital al momento de salir adelante.

En el año 2013 el cáncer nuevamente tocó a su puerto, pero en esta oportunidad fue en seno. Para esta ocasión se realizó una cirugía, con la que le sacaron un pequeño tumor y todo quedó allí.