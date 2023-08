La sensación por las muñecas se ha vuelto a desatar desde la fiebre que generó Barbie y hay una que no busca quedarse atrás. Y es que, la marca Bratz anunció el nuevo lanzamiento de muñecas inspiradas en Kylie Jenner con el fin de darle notoriedad al juguete que produce MGA Entertainment; sin embargo, esta decisión ha causado revuelo en los usuarios al recordar el origen de estas figuras.

El comentario negativo en cuanto a la elección de Kylie como figura de la muñeca se da por la presunta apropiación que ha tenido su familia con la cultura afroamericana, ya que, tanto ella como las demás integrantes de su clan han sido cuestionadas por los constantes filtros que usan para tener un color de piel más oscuro. De esta manera, mucha gente aseguró sentir que la menor de las Kardashian-Jenner no representa a un Bratz.

Fanáticos molestos

Los seguidores de la popular muñeca no duraron en alzar su voz de protesta y lo hicieron para pedir explicaciones por la designación de Kylie Jenner como imagen de la marca, asegurando que esta celebridad no entraba en el perfil de una Bratz, ya que, estas fueron hechas a imagen de mujeres negras y latinas, características que no posee la hija de Kris Jenner.

“Hay muchas mujeres hermosas, naturales y diversas en del mundo y eligieron a alguien que pagó para verse ‘étnico’”; “¿Desde cuándo es latina?”; “Podrían haber colaborado con alguien más”; “Debería haber sido Niki Minaj, Ariana grande, Lady Gaga, Rihanna, Beyonce o incluso Kanye West como hombre”, fueron algunos mensajes de los usuarios en el anuncio de la marca.

Sin embargo, a pesar de haber recibido duros comentarios luego del anuncio, la madre de dos niños no se ha pronunciado al respecto, incluso ni siquiera compartió la noticia con sus seguidores en su perfil de Instagram, pero si lo hizo en un comunicado expuesto por la marca. “He sido fanática de las Bratz desde pequeña y siempre he querido mi propia muñeca Bratz. Me ha encantado cada paso del proceso este año pasado creando las muñecas junto al equipo Bratz. ¡Estoy tan emocionada con su llegada!”, aseguró Kylie.

Seis modelos de Kylie

Por otro lado, esta figura inspirada en la personalidad tendrá 6 versiones, dentro de las cuales se encuentran sus mejores apariciones en medios. Está Kylie en las galas del MET de 2019 y 2022, en la exposición de Mugler de 2022 y en los premios Fashion Awards del CFDA de 2022. Además, también habrá dos estilos de ella con atuendos particulares.

VIDEO RECOMENDADO:

Rosalia y Rauw Alejandro terminan su compromiso. Los rumores apuntan a que el puertorriqueño le habría sido infiel a la cantante española con Valeria Duque una exuberante modelo colombiana, durante una gira de Rauw.