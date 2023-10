Cuando se habla de los estrenos más novedosos del 2023 que ha tenido Netflix, es imposible dejar de mencionar a “La caída de la casa Usher”. La producción basada en algunos cuentos del escritor Edgar Allan Poe atrapó al público de principio a fin no solo por su trama, sino también por sus personajes. Entre ellos se encuentra Madeline, quien oculta el gran misterio de nunca tener hijos. ¿Por qué? Te lo contamos.

Mary McDonnell es la famosa actriz que en la serie “La caída de la casa Usher” se pone en la piel de Madeline, un personaje que al igual que su hermano tuvo una infancia muy difícil llena de desafíos, pero supo salir bien librada de todo.

Sin embargo, el misterio que envolvió varias veces a Madeline no terminó allí, pues lo que muchos fans de la famosa serie se preguntaron es ¿por qué nunca tuvo hijos?. Y aunque la respuesta era evidente, a continuación te contamos los detalles.

Muchas personas han visto la serie "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ MADELINE NUNCA TUVO HIJOS?

Todos recordarán que en “La caída de la casa Usher” Madeline se caracteriza por ser una mujer decidida y tiene como aliado a Roderick Usher. Pero a raíz de su pacto con Raven, tanto Madeline como Roderick recibieron un gran poder, al igual que un gran éxito.

En otro momento, según Screenrant, Madeline recibió un DIU y demostró que tenía mucha simpatía por los hijos de Roderick. Pero todo cambio luego de que aceptó el trato con el hombre y con Raven, pues desde ese entonces se despreocupó en tener hijos, pero si se le vio en algunos episodios de su vida junto a los hijos de Roderick.

Lo que también se pudo ver, según el citado medio, es que se involucró mucho con los niños que quizá ya no quiso tener los suyos. Pero una de las razones principales de Madeline para no tener hijos es que no los tuvo para evitar el dolor y sufrimiento que vivirían al lado de Roderick.

Madeline en la serie " La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

MADELINE EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

Madeline Usher es un personaje que rápidamente se ha ganado la atención del público por su actitud y personalidad que marcaba cierto temor en muchos.

Un detalle que todos pudieron notar, al ver la ambiciosa producción, es que Madeline junto con Roderick llegan a un acuerdo con Raven.

¿CÓMO VER “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”?

“La caída de la Casa Usher” está disponible en Netflix desde el 12 de octubre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie de Mike Flanagan solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

FICHA TÉCNICA DE “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

Título original : The Fall of the House of Usher

: The Fall of the House of Usher Año : 2023

: 2023 Género: terror

terror Primer episodio: 12 de octubre de 2023

12 de octubre de 2023 País: Estados Unidos

Estados Unidos Temporadas : 1

: 1 Episodios: 8

Una de las escenas más importantes en " La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

¿QUIÉN FUE EL INFORMANTE EN “LA CAÍDA DE LA CASA USHER?

Primero hagamos una recapitulación de la serie que gira en torno a Roderick y Madeline Usher, dos hermanos que dirigen una exitosa empresa farmacéutica; todo marcha bien hasta que los hijos de Roderick mueren. Tratando de buscar quién es el responsable, pronto descubriremos los más oscuros secretos de esta familia. MÁS DETALLES AQUÍ

